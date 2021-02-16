تشكيل المريخ – المدينة وسيف تيري يقودان الضيوف ضد الأهلي

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

نصر الدين النابي - مدرب المريخ

أعلن نصر الدين نابي، مدرب المريخ السوداني، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

التشكيل شهد ظهور الثنائي الهجومي، بكري المدينة وسيف تيري، وخلفهما بانجا بامبارا.

وفي ظل غيابات عديدة على رأسها رمضان عجب، أتى التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: عبد الرحمن كرنقو - أمير كمال – صلاح نمر – أحمد آدم

الوسط: ضياء محجوب – التاج يعقوب – سعيدي كيويوني – ويند بانجا بامبارا

الهجوم: بكري المدينة – سيف تيري

الأهلي المريخ في إفريقيا
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