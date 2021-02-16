انتهت في إفريقيا - الأهلي (3)-(0) المريخ

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت بفوز الأهلي 3/صفر

ق 84: نزول بيكهام ومحمد شريف بدلا من محمد هاني وبواليا

ق 79: الشناوي ينقذ فرصة هدف مؤكد

ق 77: نزول سعد سمير وأكرم توفيق ومروان محسن بدلا من كهربا وبدر بانون وأفشة

ق 71: جووووووول بواليا يسجل

ق 64: جووووول كهربا والثاني

ق 59: الشناوي يتصدى لكرة صاروخية ويبعدها ركنية

ق 57: جووووووووول أفشة والأول

ق 53: ضغط قوي من الأهلي وأجايي يسدد بالقدم اليسرى والكرة تمر جوار المرمى

ق 52: رأسية أجايي تهدد المرمى

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 34: السولية يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر جوار المرمى

ق 31: بواليا يسدد بالقدم اليمنى والدفاع يبعد الكرة إلى ركنية

ق 27: تمريرة بالرأس أخرى من بواليا إلى كهربا الذي قابلها بتسديدة مباشرة أبعدها الحارس

ق 25: نزول أحمد محمد موسى بدلا من صلاح الدين النمر في المريخ

ق 20: الدفاع يتصدى لتسديدة أفشة

ق 15: كهربا يهدد المرمى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 6: أفشة يهدر فرصة تسجيل الأول بضربة رأسية من أمام المرمى بعد تمهيد الكرة من بواليا بالرأس

انطلاق المباراة

الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا
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