انتهت في إفريقيا - الأهلي (3)-(0) المريخ
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت بفوز الأهلي 3/صفر
ق 84: نزول بيكهام ومحمد شريف بدلا من محمد هاني وبواليا
ق 79: الشناوي ينقذ فرصة هدف مؤكد
ق 77: نزول سعد سمير وأكرم توفيق ومروان محسن بدلا من كهربا وبدر بانون وأفشة
ق 71: جووووووول بواليا يسجل
ق 64: جووووول كهربا والثاني
ق 59: الشناوي يتصدى لكرة صاروخية ويبعدها ركنية
ق 57: جووووووووول أفشة والأول
ق 53: ضغط قوي من الأهلي وأجايي يسدد بالقدم اليسرى والكرة تمر جوار المرمى
ق 52: رأسية أجايي تهدد المرمى
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 34: السولية يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر جوار المرمى
ق 31: بواليا يسدد بالقدم اليمنى والدفاع يبعد الكرة إلى ركنية
ق 27: تمريرة بالرأس أخرى من بواليا إلى كهربا الذي قابلها بتسديدة مباشرة أبعدها الحارس
ق 25: نزول أحمد محمد موسى بدلا من صلاح الدين النمر في المريخ
ق 20: الدفاع يتصدى لتسديدة أفشة
ق 15: كهربا يهدد المرمى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 6: أفشة يهدر فرصة تسجيل الأول بضربة رأسية من أمام المرمى بعد تمهيد الكرة من بواليا بالرأس
انطلاق المباراة