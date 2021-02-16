ماركا: هازارد شارك في مران ريال مدريد.. واقتراب عودة رودريجو وفالفيردي

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 19:20

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد - ليفانتي

شارك إدين هازارد نجم ريال مدريد في جزء من تدريب فريقه، اليوم الثلاثاء بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية>

وكان هازارد قد أُصيب خلال مران ريال مدريد منذ أسبوعين وخضع للفحص الطبي.

وأوضح تقرير الصحفية أن أجرى بعد التدريبات بالكرة لأول مرة منذ 13 يوما دون أن ينخرط التدريبات الخاصة باللياقة البدنية والتي قام بها جميع اللاعبين.

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وأشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان لن يتجعل عودة هازارد، وأن اللاعب البلجيكي لن يلعب ضد بلد الوليد في الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.

وفي نفس السياق، أدى رودريجو كويس وفيدي فالفيريدي وإدير ميليتاو بعض التدريبات بالكرة بشكل فردي ومع المجموعة في أولى خطوات عودتهم للمشاركة في المباريات.

وشارك هازارد في 13 مباراة هذا الموسم من 30 مباراة لعبها ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات.

وبدأ هازارد 4 مباريات من أخر 6 لريال مدريد لكنه لم يكمل 90 دقيقة في أي مباراة.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد من تشيلسي في صيف 2019.

ومنذ انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، عاني الجناح البلجيكي من كثرة الإصابات ليشارك في 35 مباراة فقط.

وسجل هازارد 4 أهداف وصنع 7 فقط مع ريال مدريد.

وفاز هازارد (30 عاما) بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في الموسم الماضي.

ريال مدريد إدين هازارد
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