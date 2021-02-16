أرسنال يحقق مع أوباميانج في خرقه لقواعد الإجراءات الاحترازية بسبب رسمه لوشم

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

أوباميانج مع أرسنال أمام وست بروميتش

ينوي أرسنال التحقيق مع قائده بيير إيمريك أوباميانج بشأن احتمالية خرقه لقواعد الإجراءات الاحترازية بسبب رسمه لوشم.

وظهرت صورة لأوباميانج على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يحصل على وشم جديد مع الرسام الإسباني أليخاندرو بيرنال.

وأوضحت الصورة أن أوباميانج وأليخادرو لم يرتدي أي منهما كمامة.

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وأٌقرت الحكومة البريطانية في وقت سابق غلق جميع أماكن رسم الوشوم للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان رسمي من أرسنال بأن اللاعب سوف يتم التحقيق معه وسيتم نشر نتائج ما حدث في وقت لاحق.

ويرغب أرسنال في معرفة متى بالتحديد قام أوباميانج بالحصول على وشم جديد تجنبا لانتشار أي عدوى في صفوف الفريق.

وغاب أوباميانج عن مباراتي ساوثامبتون ومانشستر يونايتد قبل أن يعود ضد ليدز وسجل هاتريك في انتصار المدفعجية بأربعة أهداف لهدفين.

أوباميانج أرسنال
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