سكولز: يونايتد لا يعتمد كثيرا على برونو فيرنانديز.. على الآخرين أن يرفعوا من مستوياتهم

لا يؤمن بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق أن فريقه يعتمد بكثرة على برونو فيرنانديز صانع الألعاب الحالي لحصد الانتصارات.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث سكولز لموقع يونايتد الرسمي اليوم الثلاثاء قائلا: "برونو مختلف عني، نعم لعبت في مركز رقم 10 لفترة لكنني لم أكن خلاقا أو أسجل الكثير من الأهداف مثله|.

وتابع "بوضوح أنا لعبت في مركز أعمق منه لكن علينا النظر لأرقامه وما يقوم به برونو مثير، نحتاج فقط الفريق حوله أن يدفعوا أكثر ويقدموا مستويات أعلى لنفوز بالدوري الإنجليزي".

وأكمل سكولز "هل نحن نعتمد عليه كثيرا؟ لا أعتقد ذلك، هذا هو دوره في الملعب، يجب أن نتذكر أن يونايتد دفع الكثير من الأموال لضم لاعبا من تلك النوعية".

وأتم سكولز حديثه "هو لاعب وظيفته تتمثل في تسجيل وصناعة الأهداف، الآن هو يقوم بذلك الدور أفضل مما تخيلنا جميعا، كل اللاعبين حوله يحتاجون لرفع مستوياتهم الآن".

ومنذ انضمامه ليونايتد في شتاء 2020 قادما من سبورتنج لشبونة سجل برونو 31 هدفا وصنع 20 آخرين في 57 مباراة شارك فيها في كل البطولات.