سكولز: يونايتد لا يعتمد كثيرا على برونو فيرنانديز.. على الآخرين أن يرفعوا من مستوياتهم

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 18:50

كتب : FilGoal

احتفال برونو فيرنانديز بهدفه ضد ليستر سيتي - رسمة أحمد نبيل

لا يؤمن بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق أن فريقه يعتمد بكثرة على برونو فيرنانديز صانع الألعاب الحالي لحصد الانتصارات.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث سكولز لموقع يونايتد الرسمي اليوم الثلاثاء قائلا: "برونو مختلف عني، نعم لعبت في مركز رقم 10 لفترة لكنني لم أكن خلاقا أو أسجل الكثير من الأهداف مثله|.

وتابع "بوضوح أنا لعبت في مركز أعمق منه لكن علينا النظر لأرقامه وما يقوم به برونو مثير، نحتاج فقط الفريق حوله أن يدفعوا أكثر ويقدموا مستويات أعلى لنفوز بالدوري الإنجليزي".

أخبار متعلقة
بعدما طلبوا منه الانتحار.. لينو: لا أُتابع وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الأبطال - مؤتمر لوبيتيجي: هجوم دورتموند من الأفضل في العالم ليلة الأبطال – مؤتمر بيرلو: الفوز بدوري الأبطال؟ واحدة من الأهداف الموضوعة.. وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا

وأكمل سكولز "هل نحن نعتمد عليه كثيرا؟ لا أعتقد ذلك، هذا هو دوره في الملعب، يجب أن نتذكر أن يونايتد دفع الكثير من الأموال لضم لاعبا من تلك النوعية".

وأتم سكولز حديثه "هو لاعب وظيفته تتمثل في تسجيل وصناعة الأهداف، الآن هو يقوم بذلك الدور أفضل مما تخيلنا جميعا، كل اللاعبين حوله يحتاجون لرفع مستوياتهم الآن".

ومنذ انضمامه ليونايتد في شتاء 2020 قادما من سبورتنج لشبونة سجل برونو 31 هدفا وصنع 20 آخرين في 57 مباراة شارك فيها في كل البطولات.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد سكولز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إفريقيا - الأهلي ضد المريخ السوداني 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الأهلي - أجايي وبواليا يقودان الهجوم.. ومحمود وحيد أساسي أمام المريخ 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب الزمالك يكشف عن جهاز استشفاء "عالمي" للاعبين.. تعرف على مميزاته 45 دقيقة | مصر
ماركا: هازارد شارك في مران ريال مدريد.. واقتراب عودة رودريجو وفالفيردي ساعة | الدوري الإسباني
أرسنال يحقق مع أوباميانج في خرقه لقواعد الإجراءات الاحترازية بسبب رسمه لوشم ساعة | الدوري الإنجليزي
عطية صابر لـ في الجول: مواجهة الزمالك خارج التوقعات ساعة | الدوري المصري
عضو المصري لـ في الجول: يجب على العراقي عدم التحدث في الماليات والبعد عن وكيله ساعة | مصر
سكولز: يونايتد لا يعتمد كثيرا على برونو فيرنانديز.. على الآخرين أن يرفعوا من مستوياتهم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك