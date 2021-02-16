مجموعة الزمالك - تونجيث يتقدم بشكوى لـ "كاف" ويطالب بإلغاء هدف الترجي

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 16:19

كتب : محمد عبد العظيم

تونجيث السنغالي - الترجي التونسي - دوري أبطال إفريقيا - الصورة من حساب تونجيث

أعلن نادي تونجيث السنغالي تقدمه بشكوى للاتحاد الإفريقي للمطالبة بإلغاء هدف للترجي والذي جاء من علامة الجزاء.

وكان الترجي قد تفوق على الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف ليتصدر ترتيب المجموعة التي تضم الزمالك ومولودية الجزائر.

واستند النادي في بيانه على أن المدافع لمس الكرة بيده دون أن يحركها من تمريرة زميله.

وقال النادي في بيانه المنشور عبر حسابه على "فيسبوك": "يستلم اللاعب الكرة بيده دون زيادة حجم جسمه لمسافة قصيرة وهذا أحد الاستثناءات لقوانين اللعبة".

وأضاف البيان "من يمرر الكرة وتلامس يد زميله بأي من يديه إلا إذا كانت هناك حركة واضحة لليد التي تترك النقطة أ لتنتقل إلى النقطة ب، لم يطبق الحكم بيتر واويرو كاماكو القواعد".

طه ياسين الخنيسي استغل الأمر وسجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل عبد الباسط خالد هدف الترجي الثاني.

وفي 23 فبراير الجاري سيحل الزمالك ضيفا على تونجيث بينما يلعب الترجي ضد مضيفه مولودية الجزائر في الجولة الثانية.

الترجي تونجيث دوري أبطال إفريقيا
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