بازوكا لـ في الجول: لقاء الزمالك إما بداية عودة الإسماعيلي أو المزيد من الأزمات

يرى سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم الإسماعيلي في عصره الذهبي أن مواجهة الزمالك بمثابة مفترق طرق للدراويش.

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك ضمن الجولة 13 من الدوري المصري يوم الأربعاء.

وقال بازوكا في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "فوز الإسماعيلي على الزمالك سيكون بداية لعودة الإسماعيلي إلى الطريق الصحيح، أما الخسارة فتعني المزيد الأزمات".

وأضاف "أتمنى تحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك بوعدهم بمكافآت، فالفوز الأخير على فريق لافيينا فى مسابقة كأس مصر لا يستحق مكافأة".

واقترح بازوكا أن تكون المكافآت فى لقاء الزمالك بالنقطة وتقدر مكافأة لكل نقطة يحصل عليها الفريق خلال هذه المباراة الصعبة.

وأتم "لابد أن يتم حساب المكافآت لكل مباراة حسب قوة المنافس وذلك بحثا عن تعديل الأوضاع".

وكان الإسماعيلي قد أعلن قائمته لقمة الجولة الـ 13 وضمت 22 لاعبا (طالع التفاصيل)

وجمع الإسماعيلي 8 نقاط فقط من 11 مباراة احتل بها المركز الـ 17 -قبل الأخير-، بينما يتصدر الزمالك الترتيب ورصيده 26 نقطة.