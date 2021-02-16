لاعب الزمالك السابق يعود لقائمة الإسماعيلي استعدادا للقاء الناديين

عاد محمد الشامي، لاعب الزمالك السابق، لقائمة الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة استعدادا لمواجهة الناديين يوم الأربعاء في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

بينما يغيب محمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد بيومي وأحمد مصطفى وعبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي ومحمد عمار وأحمد مدبولي وأحمد أيمن ومحمود البدري.

كما عاد للقائمة النجم التونسي فخر الدين بن يوسف والقائد محمد صبحي.

وأعلن المدرب دراجان يوفيتش قائمة الفريق وهي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي ومحمد مجدي ومحمد فوزي

الدفاع: حسين السيد ورضوان شريفي ومحمد هاشم ومروان الصحراوي وكاستيلو ومصطفى الزنارى وعبد الله جمعة

خط الوسط: عمر الوحش ومحمد عادل ونادر رمضان ومحمد صادق وعماد حمدى وأري بابل ومحمد حسن وزياد طارق

الهجوم: شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو ومحمد الشامي

📝 | يوفيتش يعلن قائمة الدراويش استعدادا لمباراة الغد#IsmailySC pic.twitter.com/g8sz2yEbsh — Ismaily SC (@Ismailyofficial) February 16, 2021

ويحل الإسماعيلي، صاحب المركز 17 في الدوري، ضيفا على الزمالك.

وجمع الإسماعيلي 8 نقاط فقط من 11 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب ورصيده 26 نقطة.