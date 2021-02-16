مانشستر يونايتد يمدد عقد جرينوود إلى 2025

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد - دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد تعاقد ماسون جرينوود إلى صيف 2025 مع خيار التمديد لعام آخر.

ماسون جرينوود

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

جرينوود الذي ترعرع في أكاديمية الشياطين الحمر جدد تعاقده والذي كان ينتهي في 2023.

وقال ماسون عبر الموقع الرسمي للنادي: "عندما تنضم إلى النادي في السابعة من عمرك، تحلم فقط باللعب مع الفريق الأول يوما ما. لقد عملت بجد للوصول إلى هذا المستوى والعامين الماضيين كانا رائعين".

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وأضاف "هناك الكثير الذي أريد تحقيقه وأعلم أن هذه هي البيئة المثالية للعب كرة القدم. بدعم المدير الفني والطاقم التدريبي والعديد من اللاعبين الرائعين الذين اتعلم منهم؛ أعلم أنني أتطور كل يوم".

وأتم "هناك الكثير سيأتي وأنا ملتزم بالعمل الجاد لمساعدة الفريق على تحقيق النجاح. أريد أن أرد للنادي الدعم الذي قدمه لي الجميع على مر السنين وأظهر للجميع ما أنا قادر عليه”.

وظهر الإنجليزي الشاب لأول مرة بقميص الفريق الأول في مارس 2019 بعمر الـ 17 عاما و156 يوما تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

وخاض جرينوود 82 مباراة بقميص الشياطين الحمر سجل خلالها 21 هدفا في جميع المسابقات.

الموسم الجاري سجل جرينوود 4 أهداف في 18 مباراة.

وارتدى جرينوود قميص منتخب إنجلترا لأول مرة في فوز الأسود الثلاثة على إيسلندا في سبتمبر الماضي بهدف دون مقابل.

ماسون جرينوود مانشستر يونايتد
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