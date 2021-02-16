ألابا يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 15:22

كتب : محرر في الجول

ديفيد ألابا - بايرن ميونيخ

أعلن دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ رحيله عن النادي البافاري بنهاية عقده هذا الموسم.

وقال ألابا في مؤتمر صحفي: "لقد اتخذت قرارا بترك بايرن ميونيخ في نهاية هذا الموسم وتجربة شيء جديد".

وتابع "من الواضح أنه لم يكن قرارا سهلا، كنت هنا منذ 13 عاما والنادي يعني الكثير بالنسبة لي".

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ولم يكشف ألابا عن وجهته المقبلة، مع تأكيدات صحفية بتواصله مع ريال مدريد.

ورفض اللاعب النمساوي البالغ عمره 28 عاما تجديد عقده مع بايرن ميونيخ والذي ينتهي في يونيو المقبل.

ولذلك تعاقد بطل ألمانيا وأوروبا والعالم مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو بدءا من يوليو المقبل لتعويض الرحيل المتوقع لألابا.

ويلعب ألابا في الفريق الأول لبايرن منذ 2010، رحل عن الأخير إلى هوفنهايم لمدة نصف موسم قبل أن يعود في صيف 2011.

وشارك ألابا في 415 مباراة مع بايرن وسجل 33 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج أفضل لاعب في النمسا 7 مرات بـ26 لقبا مع الفريق كان أخرهم كأس العالم للأندية.

وكان فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس قال إن اللاعب اتفق على الانتقال لريال مدريد لكن لم يوقع عقدا بعد.

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