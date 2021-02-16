سلبية مسحة جميع لاعبي الإسماعيلي عدا دونجا قبل لقاء الزمالك

أعلن نادي الإسماعيلي سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني عدا محمود عبد العاطي "دونجا" قبل مواجهة الزمالك.

ويستعد الإسماعيلي لأن يحل ضيفا على الزمالك ضمن مواجهات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن "دونجا" هو اللاعب الوحيد الذي جاءت نتيجة مسحته إيجابية بين لاعبي الدراويش ليتأكد غيابه عن لقاء فريقه الأسبق.

دونجا (28 عاما) خاض الموسم الجاري 11 مباراة في الدوري وتحصل على بطاقتين صفراوين.

وبالإضافة لغياب دونجا عن اللقاء، يغيب أيضا: محمد بيومي وأحمد مصطفى وعبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي ومحمد عمار وأحمد مدبولي وأحمد أيمن ومحمود البدري.

وكان الإسماعيلي قد أعلن قائمته لقمة الجولة الـ 13 وضمت 22 لاعبا (طالع التفاصيل)

وجمع الإسماعيلي 8 نقاط فقط من 11 مباراة احتل بها المركز الـ 17 -قبل الأخير-، بينما يتصدر الزمالك الترتيب ورصيده 26 نقطة.