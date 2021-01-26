الزمالك: مصرون على غلق باب التفاوض مع سانت إيتيان.. كرامة النادي أهم من الأموال

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 19:50

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الإسماعيلي - مصطفى محمد

قال هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك إنه لا جديد بشأن المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسي بشأن احتراف مصطفى محمد.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأصدر هشام إبراهيم بيانا رسميا عبر موقع الزمالك قال خلاله: "لا مجال لفتح باب التفاوض مع سانت إيتيان، نحن مصرون على غلق الملف والتمسك بالقرا السابق في ظل التصريحات المسيئة من النادي الفرنسي".

وأضاف "متمسكون بموقفنا ولا مجال للتفاوض مجددا مع النادي خاصة أن ذلك سيتعارض مع قيم ومبادئ النادي العريق، وكرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إيتيان".

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وأتم نائب رئيس اللجنة المكلف بإدارة الزمالك "نقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الإساءات ما يحافظ على حقوقنا الأدبية والمعنوية بعد التشهير والإساءة التي طالبت مسؤولي الزمالك".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن سانت إيتيان حاول فتح باب التفاوض مجددا لضم مصطفى محمد بيد أن القرار الأخير في العرض سيكون لإدارة النادي وهو ما تم رفضه اليوم رسميا.

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