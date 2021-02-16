تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 24 جولة

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار أنه أحد أهم أسباب نجاح فريقه في السنوات الأخيرة، ويؤكد ذلك بما يقدمه في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي، والأرقام توضح ذلك.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 24 جولة من الموسم.

أكثر من سجل

1- محمد صلاح (17 هدفا)

2- برونو فيرنانديز (14 هدفا)

3- سون هيونج مين (13 هدفا)

3- هاري كين (13 هدفا)

3- دومنيك كالفيرت لوين (13 هدفا)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- محمد صلاح (6 أهداف)

1- جيمي فاردي (6 أهداف)

1- برونو فيرنانديز (6 أهداف)

4- جورجينو (5 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- باتريك بامفورد (35 تسديدة)

1- برونو فيرنانديز (35 تسديدة)

3- محمد صلاح (34 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- برونو فيرنانديز (81 تسديدة)

2- باتريك بامفورد (78 تسديدة)

3- محمد صلاح (76 تسديدة)

3- هاري كين (76 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1 - هناك 11 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات.

47- صلاح غاب عن مباراة واحدة واستبدل أكثر من مرة.. ولعب ما مجموعه 1924 دقيقة.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمي 2017-2018 و2018-2019، واقتنصها فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.