مواعيد مباريات الثلاثاء 16 فبراير 2021.. الأهلي يتحدى المريخ.. وعودة ليالي الأبطال
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 09:42
كتب : FilGoal
يخوض الأهلي اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة ضيفه المريخ السوداني.
وتنقل قناة beIN 7 المباراة التي تنطلق 9 مساء.
وتعود اليوم الثلاثاء مباريات دوري أبطال أوروبا بانطلاق الدور ثمن النهائي.
فيلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في موعد مرتقب تنقله قناة beIN 1 ويبدأ 10 مساء.
وفي التوقيت ذاته يلعب لايبزيج ضد ليفربول وتنقل beIN 2 المباراة.
وفي الدوري المصري يصطدم البنك الأهلي بمصر المقاصة (2:30 مساء - أون تايم سبورتس).
ويلعب سموحة ضد دكرنس في دور الـ32 لكأس مصر (2:30 مساء - أون تايم سبورتس 2).