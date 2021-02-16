مواعيد مباريات الثلاثاء 16 فبراير 2021.. الأهلي يتحدى المريخ.. وعودة ليالي الأبطال

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 09:42

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020

يخوض الأهلي اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة ضيفه المريخ السوداني.

وتنقل قناة beIN 7 المباراة التي تنطلق 9 مساء.

وتعود اليوم الثلاثاء مباريات دوري أبطال أوروبا بانطلاق الدور ثمن النهائي.

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فيلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في موعد مرتقب تنقله قناة beIN 1 ويبدأ 10 مساء.

وفي التوقيت ذاته يلعب لايبزيج ضد ليفربول وتنقل beIN 2 المباراة.

وفي الدوري المصري يصطدم البنك الأهلي بمصر المقاصة (2:30 مساء - أون تايم سبورتس).

ويلعب سموحة ضد دكرنس في دور الـ32 لكأس مصر (2:30 مساء - أون تايم سبورتس 2).

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الأهلي دوري أبطال أوروبا
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