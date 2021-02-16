مواعيد مباريات الثلاثاء 16 فبراير 2021.. الأهلي يتحدى المريخ.. وعودة ليالي الأبطال

يخوض الأهلي اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة ضيفه المريخ السوداني.

وتنقل قناة beIN 7 المباراة التي تنطلق 9 مساء.

وتعود اليوم الثلاثاء مباريات دوري أبطال أوروبا بانطلاق الدور ثمن النهائي.

فيلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في موعد مرتقب تنقله قناة beIN 1 ويبدأ 10 مساء.

وفي التوقيت ذاته يلعب لايبزيج ضد ليفربول وتنقل beIN 2 المباراة.

وفي الدوري المصري يصطدم البنك الأهلي بمصر المقاصة (2:30 مساء - أون تايم سبورتس).

ويلعب سموحة ضد دكرنس في دور الـ32 لكأس مصر (2:30 مساء - أون تايم سبورتس 2).

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