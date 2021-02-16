مدرب المريخ: مستوى الأهلي في المونديال لا يناسب تاريخه.. وتجربة الإسماعيلي أضرتني

يرى نصر الدين النابي المدير الفني للمريخ السوداني أن مواجهة الأهلي بعد عودته من كأس العالم للأندية تمثل حافزا لفريقه.

ويلعب الأهلي ضد المريخ السوداني في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة. في المباراة المؤجلة بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية قطر 2020.

وقال نصر الدين النابي عبر قناة صدى البلد: "انتصار سيمبا على فيتا كلوب زاد الضغوط علينا، ولكننا قادرون على التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "أبارك للأهلي ولمحمود الخطيب المركز الثالث في مونديال للأندية، وسعيد جدا لمواجهة الفريق الأحمر بعد عودته من البطولة لأن هذا يعد حافزا كبيرا لنا".

المدرب التونسي واصل "أداء الأهلي في مونديال الأندية لم يتناسب مع أفكار النادي الكروية التي دائما تهدف إلى لعب كرة قدم جميلة مثلما اعتدنا على ذلك منذ عصر الخطيب".

وأكمل "كنت أنتظر أداء أفضل من الأهلي في مونديال الأندية لكن المدرب موسيماني له الحق في اختيار أسلوب اللعب الذي يراه أفضل للفريق، لكني كمتابع جيد للأهلي أرى أن مستوى الفريق في البطولة لا يناسب تاريخ النادي".

وعن غيابات الأهلي أمام المريخ قال: "الفرق الكبيرة لا تقف على لاعب وموسيماني سيجد الحلول لتعويض الغيابات والإصابات، وأنا لم أشارك في مونديال الأندية لكني أعاني من غيابات تصل إلى نصف لاعبي الفريق".

وانتقل للحديث عن تجربته التدريبية مع الإسماعيلي قائلا: "ظروف الإسماعيلي معروفه للجميع، أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل وجماهيره التي تعتبر من أفضل الجماهير في الوطن العربي".

وأردف "الإسماعيلي لا ينقصه فقط الفوز وتحسن النتائج، ولكن أيضا يجب عودة كرة الدراويش الجميلة".

وأشار "تجربتي التدريبية مع الإسماعيلي أضرتني كثيرا وأثرت على سمعتي، ولذلك بسبب رغبة الإدارة في تحقيق نتائج إيجابية سريعة رغم أنني كنت لا أزال في فترة معرفة اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أمنيتي هي العودة للتدريب في مصر مرة أخرى".

وكان النابي قد تولى تدريب الإسماعيلي في ديسمبر 2015 خلفا لأحمد حسام ميدو وقتها، قبل أن يُقال في يناير التالي ويخلفه خالد القماش.