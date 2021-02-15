الفوز الرابع على التوالي.. تشيلسي يهزم نيوكاسل بثنائية

تغلب تشيلسي على نيوكاسل بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل هدفا تشيلسي كل من أوليفيه جيرو في الدقيقة 31 قبل أن يضيف تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 39.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن وست هام، أما نيوكاسل فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر بفارق 7 نقاط عن الهبوط.

وحقق تشيلسي هدفه الرابع على التوالي بعد التغلب على بيرنلي وتوتنام وشيفلد يونايتد.

وشهد تشكيل تشيلسي عودة كيبا لحراسة المرمى لأول مرة في الدوري منذ مواجهة ساوثامبتون في أكتوبر الماضي والتي انتهت 3-3.

وسيطر تشيلسي على الشوط الأول بالكامل بهجمات متتالية ونجح الفريق في تحويل السيطرة إلى هدفين.

أما في الشوط الثاني حاول نيوكاسل زيادة عدد هجماته من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق لكن دون فائدة.

ويحل تشيلسي ضيفا في مباراة الدوري المقبلة أمام ساوثامبتون يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 25.

أما نيوكاسل فيحل ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.