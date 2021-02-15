المصري: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن تحمل تكاليف المسحات

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 23:52

كتب : FilGoal

المصري - وادي دجلة

نفى محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري وصول خطابا من اتحاد الكرة لناديه بشأن تحمل تكاليف المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

وقال الخولي عبر قناة صدى البلد: "لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن تحمل الأندية تكاليف المسحات الطبية".

وأضاف "اتفقنا من الموسم الماضي مع اتحاد الكرة على تحمله تكاليف المسحات".

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وأكمل "الأندية تتحمل الكثير والكثير ومن الصعب أن نتحمل أيضا تكاليف المسحات".

وأشار "الأندية تعاني ماليا ولا تقدر على كل ذلك".

وأتم تصريحاته "وإذا كان هذا القرار نهائي من اتحاد الكرة يجب أن يجلس مع الأندية لإيجاد حل يرضي الجميع".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد خاطبت الأندية لدفع 3 ملايين جنيه تكلفة المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

المصري اتحاد الكرة
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