مؤتمر سعد سمير - جاهزون للمريخ.. برونزية المونديال أكبر دافع في المشوار الإفريقي

يرى سعد سمير مدافع الأهلي أن الفريق قد حقق مكاسب عديدة من خلال فوزه ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية وهي أكبر دافع لهم في المشوار الإفريقي.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق المريخ في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويدخل الأهلي المسابقة للدفاع عن لقبه.

وقال سعد سمير في المؤتمر الصحفي: "الأهلي خاض بطولة كأس العالم للأندية والتي كانت في منتهى الصعوبة على المستوى البدني والفني".

وشدد "حققنا إنجازا كبيرا بالتتويج بالميدالية البرونزية وهذا ما نسعى الاستفادة منه في مشوارنا الإفريقي هذا الموسم".

وأضاف "نسعى للتطوير من الإيجابيات وتفادي أي سلبيات خاصة أن بداية مشوار دور المجموعات أمام منافس صعب وكبير وهو المريخ السوداني".

وكشف سمير "نسعى لاستغلال الحالة الفنية والمعنوية للاعبين في تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات".

وعن حالته البدنية أوضح "أنا جاهز للمشاركة في المباريات واحترم قرار المدير الفني لأن مصلحة الفريق هي الأهم في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "تحدث معنا محمود الخطيب رئيس النادي وبيتسو موسيماني المدير الفني عقب التتويج بالبرونزية عن أهمية المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة المريخ لتحقيق طموحات الجماهير".