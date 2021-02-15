مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
الإثنين، 15 فبراير 2021 - 21:07
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بكثرة الغيابات التي ضربت فريقه، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة الانتصار تحت أي ظروف.
الأهلي يستقبل المريخ السوداني غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "خضنا مباريات قوية في كأس العالم للأندية، كانت تجربة موفقة واستفدنا منها بشكل كبير ونجحنا في قياس مستوانا بالمقارنة مع الآخرين، وذلك أظهر العديد من الجوانب للعمل عليها".
وأضاف: "خيارات الفريق قبل المباراة تأثرت بالمشاركة في مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات، وأن الأهلي لا يبحث عن مبررات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أي غيابات، والجهاز الفني كان يضع ذلك في حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات".
وتابع: "مواجهات الأهلي أمام فرق السودان دائما ما تكون صعبة، ولدينا ميزة خوض أول لقاء على أرضنا، وسوف نواجه فريقا صعبا حصل على راحة أكبر ومميز بدنيا ولا يعاني من غيابات، ولكننا في الأهلي لا نتحدث عن أعذار وأتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية".
وواصل: "النسخة الحالية من البطولة تضم فرقا قوية، وستشهد نفس الصعوبات المعتادة نحو الفوز باللقب، لكن الفريق اعتاد على مواجهة النقص العددي سواء بسبب الإصابات أو كورونا، فلاعبو الأهلي دائما على قدر المسؤولية ولديهم ما يكفي لمواجهة الظروف الصعبة".
وشدد: " بالتأكيد سعيد باللعب على استاد القاهرة الذي يستضيف مباريات أقل، مما يجعل أرضيته مناسبة للغاية، ولا مشاكل لدينا في اللعب بأي ملعب بشكل عام".
وبالحديث عن رغبة جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك في مواجهة الأهلي مجددا بالنهائي قال موسيماني: "لن أتحدث عن تلك التصريحات فأنا أركز في مباراة المريخ الآن".
وتابع "من يعلم من سيصل إلى النهائي فليتحدث عنه الآن وهو حر في تصريحاته، لن أعقب على ذلك وهو اعتاد الحديث عنا".
وأتم: "تركيز الجهاز الفني كان منصبًّا خلال الفترة الماضية على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وأنه لا مجال للحديث عن أمور مستقبلية في الوقت الراهن، فالتركيز سيكون موجهًا خلال الفترة المقبلة على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل دون استباق للأحداث".
وعاد الأهلي قبل عدة أيام من قطر بعد تحقيق إنجاز الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.
ويدافع الأهلي عن لقبه الإفريقي الذي حصده للمرة التاسعة في النسخة السابقة على حساب الزمالك في نهائي القرن.