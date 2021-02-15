غالي: أتمنى تكرار نهائي القرن وأن يكون لقب إفريقيا من نصيب الأهلي الإثنين، 15 فبراير 2021 - 20:19 كتب : FilGoal حسام غالي مدير الكرة لنادي الجونة الأهلي حسام غالي دوري أبطال إفريقيا نرشح لكم أخر الأخبار مجاهد لـ في الجول: لائحة الدوري تنص على تحمل الأندية تكاليف المسحات 9 دقيقة | الدوري المصري مؤتمر سعد سمير - جاهزون للمريخ.. برونزية المونديال أكبر دافع في المشوار الإفريقي 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا مؤتمر موسيماني: لا أعذار في الأهلي.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا فرج عامر لـ في الجول: لن ندفع ثمن المسحات إلى اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري هندرسون: أضحكتني شائعة مشاجرة فيرمينو وأليسون.. وسنخرج من المحنة أقوى بكثير ساعة | دوري أبطال أوروبا كرة طائرة - الزمالك يهزم سموحة ويتصدر الدوري.. والأهلي يخسر من بتروجت ساعة | رياضات أخرى غالي: أتمنى تكرار نهائي القرن وأن يكون لقب إفريقيا من نصيب الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا مؤتمر ليلة الأبطال – تغريدة عمرها 4 سنوات تُطارد باريديس ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مجاهد لـ في الجول: لائحة الدوري تنص على تحمل الأندية تكاليف المسحات مؤتمر موسيماني: لا أعذار في الأهلي.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة فيديو في الجول 4 – لويس إدوارد يخضع لاختبار المعلومات مؤتمر سعد سمير - جاهزون للمريخ.. برونزية المونديال أكبر دافع في المشوار الإفريقي فرج عامر لـ في الجول: لن ندفع ثمن المسحات إلى اتحاد الكرة الأكثر مشاهدة 1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية أمس اليوم غدا كأس مصر 2 الاتحاد السكندري 1 النجوم انتهت كأس مصر 2 الإسماعيلي 1 لافيينا انتهت الدوري الإنجليزي 1 وست بروميتش ألبيون 1 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 4 أرسنال 2 ليدز يونايتد انتهت الدوري الإسباني 2 ريال مدريد 0 فالنسيا انتهت كأس مصر 3 المصري 0 المنصورة انتهت الدوري الإنجليزي 0 تشيلسي 0 نيوكاسل يونايتد مباشر 2:9 الدوري الإنجليزي 3 وست هام يونايتد 0 شيفيلد يونايتد انتهت الدوري الإسباني - قادش - أتليتك بلباو بعد قليل 22:00 الدوري الإيطالي 0 هيلاس فيرونا 1 بارما مباشر 9:51 الدوري المصري - البنك الأهلي - مصر للمقاصة لم تبدأ 14:30 دوري أبطال أوروبا - برشلونة - باريس سان جيرمان لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - ليفربول لم تبدأ 22:00 دوري أبطال إفريقيا - الأهلي - المريخ لم تبدأ 21:00 كأس مصر - سموحة - دكرنس لم تبدأ 14:30 قد ينال إعجابك