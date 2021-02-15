غالي: أتمنى تكرار نهائي القرن وأن يكون لقب إفريقيا من نصيب الأهلي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 20:19

كتب : FilGoal

حسام غالي مدير الكرة لنادي الجونة

الأهلي حسام غالي دوري أبطال إفريقيا
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