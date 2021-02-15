انضمام أوسبينا ولوزانو إلى قائمة المصابين في نابولي

يعاني نابولي من غيابات لاعبيه للإصابة وأضيف إليهم الثنائي ديفيد أوسبينا حارس المرمى وهيرفينج لوزانو جناح الفريق.

هيرفينج لوزانو النادي : نابولي نابولي

وأصيب أوسبينا خلال فترة الإحماء في المباراة التي فاز بها فريقه بهدف دون رد أمام يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي.

وكشفت التقارير الطبية عن إصابة أوسبينا في العضلة الضامة من الدرجة الأولى.

وتشير التقارير الطبية إلى غياب أوسبينا عن مواجهة غرناطة في الدوري الأوروبي واحتمالية غيابه عن مواجهة أتالانتا يوم السبت أيضا في الدوري.

أما الجناح المكسيكي لوزانو فتم اكتشاف إصابته من الدرجة الثانية في أوتار الركبة خلال الاختبار الطبي الذي أجراه اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يغيب لوزانو لمدة شهر وبالتالي عن مباراتي دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بالإضافة إلى مواجهات ضد كل من أتالانتا وبينيفينتو وساسولو وبولونيا في الدوري الإيطالي.

ويعتبر لوزانو من أهم عناصر الفريق الهجومية، إذ ساهم في 12 هدفا من 21 مباراة خاضهم في الدوري الإيطالي بواقع تسعة أهداف وصنع 3 آخرين.

وخاض لوزانو 32 مباراة مع نابولي هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

ويغيب عن نابولي كل من كاليدو كوليبالي وفوزي غلام ودييجو ديمي والسيد هيساج ودريس ميرتينز وكوستاس مانولاس.