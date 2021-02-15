انضمام أوسبينا ولوزانو إلى قائمة المصابين في نابولي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

هيرفينج لوزانو - نابولي - كأس إيطاليا

يعاني نابولي من غيابات لاعبيه للإصابة وأضيف إليهم الثنائي ديفيد أوسبينا حارس المرمى وهيرفينج لوزانو جناح الفريق.

وأصيب أوسبينا خلال فترة الإحماء في المباراة التي فاز بها فريقه بهدف دون رد أمام يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي.

وكشفت التقارير الطبية عن إصابة أوسبينا في العضلة الضامة من الدرجة الأولى.

أخبار متعلقة
بيرلو: ركلة جزاء نابولي مُريبة.. يتعاملون مع يوفنتوس بشكل مختلف براعة ميريت تُفسد احتفالية كيلليني.. نابولي ينتصر على يوفنتوس كأس إيطاليا - أتالانتا يجرد نابولي من لقبه.. ويخوض نهائي لم يحدث من قبل لا يشيخ أبدا.. ثنائية المخضرم بانديف تقود جنوى لقهر نابولي

وتشير التقارير الطبية إلى غياب أوسبينا عن مواجهة غرناطة في الدوري الأوروبي واحتمالية غيابه عن مواجهة أتالانتا يوم السبت أيضا في الدوري.

أما الجناح المكسيكي لوزانو فتم اكتشاف إصابته من الدرجة الثانية في أوتار الركبة خلال الاختبار الطبي الذي أجراه اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يغيب لوزانو لمدة شهر وبالتالي عن مباراتي دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بالإضافة إلى مواجهات ضد كل من أتالانتا وبينيفينتو وساسولو وبولونيا في الدوري الإيطالي.

ويعتبر لوزانو من أهم عناصر الفريق الهجومية، إذ ساهم في 12 هدفا من 21 مباراة خاضهم في الدوري الإيطالي بواقع تسعة أهداف وصنع 3 آخرين.

وخاض لوزانو 32 مباراة مع نابولي هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

ويغيب عن نابولي كل من كاليدو كوليبالي وفوزي غلام ودييجو ديمي والسيد هيساج ودريس ميرتينز وكوستاس مانولاس.

نابولي لوزانو أوسبينا
نرشح لكم
أخر الأخبار
انضمام أوسبينا ولوزانو إلى قائمة المصابين في نابولي 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
قائمة الأهلي - عودة وحيد وربيعة وكهربا أمام المريخ السوداني.. وغيابات أخرى بالجملة 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فيديو في الجول - أنا بيرلو (5) - حين اكتشفت سر الركلات الحرة في الحمام.. وجاتوزو كاد يقتلني ساعة | أوروبا
مدافع المريخ لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كوادرادو يغيب لثلاث مباريات بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإيطالي
مهاجم المريخ لـ في الجول: مواجهة الأهلي بطل إفريقيا وثالث العالم لن تكون سهلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - مصر تواجه مدغشقر وديا في أخر الاستعدادات لتصفيات إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
الاتحاد الإيطالي يستمع لـ لوكاكو في قصة مشادته مع إبراهيموفيتش ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه 4 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم
قد ينال إعجابك