قائمة الأهلي - عودة وحيد وربيعة وكهربا أمام المريخ السوداني.. وغيابات أخرى بالجملة

عاد محمود وحيد ورامي ربيعة ثنائي دفاع الأهلي لقائمة الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السوادني.

ويلعب الأهلي غدا الثلاثاء ضد المريخ السوداني في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة. في المباراة المؤجلة بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية قطر 2020.

وغاب الثنائي وحيد وربيعة عن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية وفقا للرؤية الفنية لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

كما عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة الأهلي مرة أخرى بعدما غاب عن مواجهة الفريق الأحمر الأخيرة في مونديال الأندية ضد بالميراس لخرق الإجراءات الاحترازية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – أحمد رمضان "بيكهام" – ياسر إبراهيم – بدر بانون – رامي ربيعة – محمود وحيد – سعد سمير.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة" – كهربا.

الهجوم: مروان محسن – والتر بواليا – محمد شريف - جونيور أجايي.

ويغيب عن الأهلي كل من علي معلول وأيمن أشرف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان للإصابة.

بينما يغيب حسين الشحات للإيقاف.