قائمة الأهلي - عودة وحيد وربيعة وكهربا أمام المريخ السوداني.. وغيابات أخرى بالجملة

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 18:51

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

صورة جماعية لفريق الأهلي قبل لقاء بالميراس في كأس العالم للأندية

عاد محمود وحيد ورامي ربيعة ثنائي دفاع الأهلي لقائمة الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السوادني.

ويلعب الأهلي غدا الثلاثاء ضد المريخ السوداني في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة. في المباراة المؤجلة بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية قطر 2020.

وغاب الثنائي وحيد وربيعة عن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية وفقا للرؤية الفنية لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

أخبار متعلقة
مدافع المريخ لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مهاجم المريخ لـ في الجول: مواجهة الأهلي بطل إفريقيا وثالث العالم لن تكون سهلة مران الأهلي – محاضرة بالفيديو لموسيماني.. وتأهيل ماهر ومتولي

كما عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة الأهلي مرة أخرى بعدما غاب عن مواجهة الفريق الأحمر الأخيرة في مونديال الأندية ضد بالميراس لخرق الإجراءات الاحترازية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – أحمد رمضان "بيكهام" – ياسر إبراهيم – بدر بانون – رامي ربيعة – محمود وحيد – سعد سمير.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة" – كهربا.

الهجوم: مروان محسن – والتر بواليا – محمد شريف - جونيور أجايي.

ويغيب عن الأهلي كل من علي معلول وأيمن أشرف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان للإصابة.

بينما يغيب حسين الشحات للإيقاف.

الأهلي المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال - بوكيتينو: غياب نيمار ودي ماريا مؤثر لكن لدينا البدائل.. هدفنا اللقب 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيديو في الجول 4 – لويس إدوارد يخضع لاختبار المعلومات 25 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يقترب من استعادة الشامي أمام الزمالك.. وغياب عبد الرحمن مجدي 26 دقيقة | الدوري المصري
انضمام أوسبينا ولوزانو إلى قائمة المصابين في نابولي ساعة | الدوري الإيطالي
قائمة الأهلي - عودة وحيد وربيعة وكهربا أمام المريخ السوداني.. وغيابات أخرى بالجملة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فيديو في الجول - أنا بيرلو (5) - حين اكتشفت سر الركلات الحرة في الحمام.. وجاتوزو كاد يقتلني ساعة | أوروبا
مدافع المريخ لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كوادرادو يغيب لثلاث مباريات بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه 4 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم
قد ينال إعجابك