كوادرادو يغيب لثلاث مباريات بسبب الإصابة

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 18:09

كتب : FilGoal

خوان كوادرادو - يوفنتوس

يغيب خوان كوادرادو جناح يوفنتوس عن الفريق لمدة ثلاث مباريات بسبب الإصابة.

خوان كوادرادو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وتعرض كوادرادو لإصابة في أوتار الركبة ويسعى يوفنتوس لتجهيزة للعودة أمام سبيزيا في مارس المقبل.

وعانى كوادرادو من إصابة في أوتار الركبة وكشفت الفحوصات الطبية في يوفنتوس عن تأكد غيابه أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا وكروتوني وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة
بيرلو: ركلة جزاء نابولي مُريبة.. يتعاملون مع يوفنتوس بشكل مختلف براعة ميريت تُفسد احتفالية كيلليني.. نابولي ينتصر على يوفنتوس توتو سبورت: أنيللي يرفض طالب جماهير يوفنتوس بإزالة نجمة كونتي إلى نهائي كأس إيطاليا الـ 20.. يوفنتوس يفرض التعادل على إنتر

وقرر الجهاز الطبي في يوفنتوس بإعادة تقييم إصابة اللاعب الكولومبي خلال 10 أيام.

وفي حال التأكد من تحسن اللاعب سيلعب أمام سبيزيا يوم 3 مارس أو قد يغيب عنها ليلحق بمواجهة لاتسيو بعدها بأربعة أيام.

ويلعب يوفنتوس أمام بورتو مساء الأربعاء ضمن ذهاب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب كوادرادو الذي ساهم بصناعة خمسة أهداف ليوفنتوس في خمس مباريات بدور المجموعات هذا الموسم.

يوفنتوس خوان كوادرادو
نرشح لكم
أخر الأخبار
انضمام أوسبينا ولوزانو إلى قائمة المصابين في نابولي 4 دقيقة | الدوري الإيطالي
قائمة الأهلي - عودة وحيد وربيعة وكهربا أمام المريخ السوداني.. وغيابات أخرى بالجملة 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فيديو في الجول - أنا بيرلو (5) - حين اكتشفت سر الركلات الحرة في الحمام.. وجاتوزو كاد يقتلني 33 دقيقة | أوروبا
مدافع المريخ لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كوادرادو يغيب لثلاث مباريات بسبب الإصابة 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
مهاجم المريخ لـ في الجول: مواجهة الأهلي بطل إفريقيا وثالث العالم لن تكون سهلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - مصر تواجه مدغشقر وديا في أخر الاستعدادات لتصفيات إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
الاتحاد الإيطالي يستمع لـ لوكاكو في قصة مشادته مع إبراهيموفيتش ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه 4 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم
قد ينال إعجابك