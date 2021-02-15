كوادرادو يغيب لثلاث مباريات بسبب الإصابة

يغيب خوان كوادرادو جناح يوفنتوس عن الفريق لمدة ثلاث مباريات بسبب الإصابة.

خوان كوادرادو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتعرض كوادرادو لإصابة في أوتار الركبة ويسعى يوفنتوس لتجهيزة للعودة أمام سبيزيا في مارس المقبل.

وعانى كوادرادو من إصابة في أوتار الركبة وكشفت الفحوصات الطبية في يوفنتوس عن تأكد غيابه أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا وكروتوني وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

وقرر الجهاز الطبي في يوفنتوس بإعادة تقييم إصابة اللاعب الكولومبي خلال 10 أيام.

وفي حال التأكد من تحسن اللاعب سيلعب أمام سبيزيا يوم 3 مارس أو قد يغيب عنها ليلحق بمواجهة لاتسيو بعدها بأربعة أيام.

ويلعب يوفنتوس أمام بورتو مساء الأربعاء ضمن ذهاب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب كوادرادو الذي ساهم بصناعة خمسة أهداف ليوفنتوس في خمس مباريات بدور المجموعات هذا الموسم.