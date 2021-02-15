كرة سلة - مصر تواجه مدغشقر وديا في أخر الاستعدادات لتصفيات إفريقيا

يستعد المنتخب المصري لكرة السلة لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المقامة في مدينة المنستير بتونس والمؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في رواندا.

ويخوض منتخب مصر لرجال السلة مباراة ودية ضد مدغشقر مساء غدا الثلاثاء في ثاني المباريات الودية للفريق.

وفاز منتخب مصر على رواندا وديا في أولى استعدادات الفريق بتونس بنتيجة 84-49.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في مصر نوفمبر الماضي.

فيما يتذيل منتخب مدغشقر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصفيات والتي يتصدرها منتخب تونس برصيد 6 نقاط ومن بعده الكونغو ثم إفريقيا الوسطى برصيد 5 و4 نقاط على الترتيب.

ويقود أحمد مرعي القيادة الفنية لمنتخب مصر ويلعب الفريق مواجهات الإياب في الفترة من 17 إلى 21 من فبراير الجاري.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر كالتالي:

هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - أحمد أبو العلا بيبو - يوسف شوشة "الاتحاد السكندري".

إيهاب أمين - حاتم البحيري "الأهلي".

أنس أسامة - مصطفى كيجو "الزمالك".

مروان سرحان - عمر عزب "سموحة".

إبراهيم هشام "طلائع الجيش".

يوسف شحاتة "سبورتنج".

وليد عبد الجواد "الجزيرة".

وتضم بعثة المنتخب كلًا من: أحمد مرعي مدير فني، ووسام جابر مدرب، ومحمد سليم مساعد مدرب، ووائل لطفي مدير منتخبات، وأحمد يحيي طبيب الفريق، وماجد عباس تحليل وإحصاء، ومعايشة لـ معاذ زيدان.

ومن المقرر أن يلحق بالبعثة عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات يوم 17 فبراير من الشهر الجاري.