مران الأهلي – محاضرة بالفيديو لموسيماني.. وتأهيل ماهر ومتولي

خاض لاعبو الأهلي مرانهم الجماعي، اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعقد محاضرة بالفيديو للاعبيه قبل المران اليومي للفريق.

وشرح موسيماني خلال المحاضرة عدة نقاط فنية وخططية يرغب في تطبيقها ضد المريخ.

وخضع اللاعبين لمران بدني خفيف بالإضافة لتنفيذ بعضا من الجمل الفنية التي شرحها موسيماني قبل بداية التدريب.

وعقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون للتحضير للمباراة الغد.

وعلى هامش المران، واصل محمود متولي وناصر ماهر ثنائي الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي.

وقام الثنائي بالركض حول الملعب مع تنفيذ بعض التدريبات الخاصة ضمن البرنامج الاستشفائي لتجهيزهما للعودة للمباريات.

وكان ناصر ماهر قد أُصيب بخلع في الكتف، فيما أُصيب محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي.