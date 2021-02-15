لا يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالقلق حول إمكانية تعرضه للإقالة من تدريب الحمر بعد النتائج السيئة التي ضربت الفريق مؤخرا.

وقال كلوب: "الإقالة؟ لا تقلقوا علي، أنا مليء بالطاقة.. سنواجه هذا التحدي المثير للاهتمام بلعب كرة القدم الخاصة بنا".

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الإثنين "لقد سمعت عن الأقاويل التي ترددت حول إمكانية رحيلي، ولافتة الدعم من جماهير ليفربول".

وأكمل "اللافتة جميلة ولطيفة، لكني لا أشعر أنني بحاجة إلى دعم خاص في هذه اللحظة، لست بحاجة إلى استراحة".

وتابع "لا يهمني ما يقوله الناس. إذا تابعتنا سترى الموقف. لقد بدأنا في تلقي الخسائر مرة أخرى لكننا لم نلعب كرة قدم سيئة".

وأردف "كان الأمر يتعلق بالأخطاء الفردية، كما لعبت الإصابات دورا، لا يمكنك تجاهل ذلك، لكننا نعمل على تغيير هذا الوضع".

وشدد المدرب الألماني "سنعبر هذه الفترة الصعبة معا بالقتال بكل ما لدينا، هذه هي الخطة".

وأوضح أن "الأمور طبيعية داخل الفريق رغم تراجع النتائج، لقد تعلمنا الكثير من الدروس خلال الأسابيع الأخيرة".

بعد خسارة 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، يستعد ليفربول لمواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

قبل أيام، اعترف كلوب بأن حظوظ فريقه في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي قد تلاشت بالفعل.

ليفربول تعرّض لطعنة جديدة وفرّط في تقدمه ليسقط في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ليستر سيتي مساء السبت.

وسُئل كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هل تستلم في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي؟".

ليصمت كلوب وتظهر علامات التأثر على وجهه والدموع في عينه، ويجيب بانكسار: "نعم، لا أصدق ذلك، ولكن نعم".

وأضاف: "لا نفكر في اللقب، لسنا سُذجًا".

























الفارق بين ليفربول صاحب المركز الرابع ومانشستر سيتي المتصدر وصل إلى 13 نقطة، قبل أن يلعب الفريق السماوي مباراته المؤجلة ضد إيفرتون يوم الأربعاء.

وواصل كلوب "لدينا مباراة صعبة يوم الثلاثاء، ثم سنخوض الدربي يوم السبت، وهذه هي الأمور التي تفكر فيها حاليا".

وأتم "لو أردنا نهاية جيدة للموسم، فعلينا الفوز بالمباراتين المقبلتين".