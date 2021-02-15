سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة المريخ

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 14:26

كتب : حسام نور الدين

تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020

أعلن الأهلي عن سلبية المسحة الطبية التي أجراها للاعبيه للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي للأهلي إن المسحة جاءت سلبية لكل اللاعبين.

وتم إجراء المسحة وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية للبطولة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى مع سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي بجانب المريخ.

وكان الأهلي قد تغلب على سونيديب بطل النيجر في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي برونزية مونديال الأندية بعدما تفوق على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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