انتهت في الكأس - المصري (3) - (0) المنصورة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المصري والمنصورة ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة كأس مصر اليوم الإثنين.

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د.89 جووول الثاااالث عمر كمال عبد الواحد بعد تمريرة بينية وانطلاقة رائعة ليسكن الكرة الشباك ببراعة.

د.78 جوووول، ركلة حرة ثابتة ينفذها أحمد شديد قناوي ببراعة ويتصدى عاطف نصحي حارس المنصور بشكل رائع لكن أوستن أموتو تمركز بالمرصاد وسجل الهدف الثاني.

د.61 حازم هاني مدافع المنصور ينقذ فرصة خطيرة للغاية قبل هز شباك فريقه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.44 جووول انطلاق من عمر كمال عبد الواحد جهة اليمين للمنصورة ثم عرضية من على حافة منطقة الجزاء من جهة خط الركنية، لتصل إلى رأس أحمد جمعة الذي يسجل ببراعة في الشباك.

د.32 تمريرة طولية في عمق دفاع المنصورة خطيرة للغاية من سعيد سيبموريه لتصل إلى عمر كمال عبد الواحد لكنه لا يتمكن من التحكم في الكرة أمام المرمى لتضيع فرصة المصري.

د.19 ركنية ينفذها أحمد قناوي ورأسية رائعة من أحمد جمعة لكن العارضة تمنع الهدف.

د.13 خطيييرة، كرة عرضية أرضية ويتمكن عصام ثروت من إمساك الكرة على حافة منطقة الست ياردة قبل أن يقتنصها جلال الشرقاوي مهاجم المنصورة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل