جوارديولا: قد تصنع الكثير من الفرص وتخسر.. هذا لا يحدث في التنس والسلة والجولف

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتطور فريقه هذا الموسم وهو ما جعله يتربع على قمة الدوري الإنجليزي مستغلا تعثر المنافسين.

سيتي حقق الانتصار تلو الآخر في الشهرين الأخيرين ليغرد في قمة الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، قبل أن يواجه إيفرتون يوم الأربعاء، مع مواصلة السير بنجاح في باقي البطولات.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تطورنا بشكل مذهل هذا الموسم، لا نقوم بالأخطاء، دائما أرى أن علينا صنع المزيد من الفرص".

وأضاف "لديك الكرة، مررها واركض بدونها، واصبر عندما تكون معك الكرة، عليك أن تجد اللحظة المناسبة لفعل هذه الأمور".

وواصل "كرة القدم لعبة من الممكن فيها أن تصنع فرصا أكثر من منافسك وتخسر المباراة، هي الرياضة الوحيدة التي من الممكن أن يحدث فيها هذا الأمر، هذا لا يحدث في كرة السلة، التنس والجولف".

وأردف "عندما تصنع الفرص يكون لديك الأفضلية، لكن بعدها عليك أن تكون جيدا داخل المنطقة".

وتابع "اللاعبون يعرفون أنهم إذا أرادوا الحصول على التقدير، فعليهم الفوز بالمباريات والألقاب، ثم سيحصلون عليه، وإذا لم تحقق الفوز بالمباريات والبطولات، لن تحصل على شيء، الأمر بهذه البساطة".

ونال إيدرسون حارس سيتي إشادة خاصة من مدربه الإسباني بعد تألقه اللافت في المباريات الأخيرة.

وأوضح بيب "لا يمكنني القول من هو الأفضل بين الحراس الذين قمت بتدريبهم، لأنه كان لدي نجاحات مع حراس مرمى مذهلين، أمثال فيكتور فالديز في برشلونة، مانويل نوير مع بايرن ميونيخ وإيدرسون في سيتي".

وأتم "عندما يلعب إيدرسون بقدمه فهو الأفضل، جودة تمريراته هي الأفضل، نوير وفالديز مذهلان أيضا، لكن جودة التمرير من إيدرسون هي الأفضل".