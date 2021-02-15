ذا أثليتك: تأمين للمستقبل مهما كانت النتائج؟ عقد مورينيو مع توتنام بلا شرط جزائي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 14:00

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

لن يتعجل نادي توتنام في اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبل مدربه جوزيه مورينيو على الرغم من معاناة الفريق الحالية في النتائج. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن عقد المدرب الذي وقعه في نوفمبر 2019 لا يتضمن شرطا جزائيا.

ويمتد عقد المدرب البرتغالي الحالي مع الفريق اللندني حتى صيف 2023، ولكنه سيحصل على مبلغ كبير حال قرر النادي إقالته.

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وأشار التقرير إلى أن دانييل ليفي رئيس توتنام سيدعم مورينيو على الرغم من سوء المستوى، ويطمح في تبدل الوضع الحالي سريعا.

وقاد مورينيو توتنام حتى الآن في 73 مباراة بكل المسابقات فاز الفريق في 38 منها وخسر 20 وتعادل 15 مرة وسجل 145 هدفا واستقبل 94.

وكان توتنام قد ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الجولة الخامسة أمام إيفرتون، كما خسر 4 مباريات في آخر 5 مواجهات خاضها الفريق وانتصر مرة.

ويحتل توتنام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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