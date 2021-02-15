هارجريفز: وست بروميتش استحق نقطة على الأقل ضد مانشستر يونايتد

قال أوين هارجريفز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق إن فريقه كانت لديه فرصه ضد وست بروميتش ألبيون، لكن الأخير أيضا كان يستحق الخروج بنطقة على الأقل من المباراة. وذلك في تصريحاته لبرنامج التوقعات الذي تقدمه رابطة الدوري الإنجليزي.

وصرح هارجريفز قائلا: "نتيجة المباراة كانت محبطة للغاية لمانشستر يونايتد، لأنني أعتقد أن وست برومييتش استحق على الأقل نقطة من تلك المباراة".

وواصل "تعتقد أن مانشستر يونايتد واجه فريقا في مركز يسمح له بالسيطرة على اللقاء وتقديم أداء قوي للفوز، لكن ذلك لم يحدث".

وأكمل "الثناء لسام ألاردايس الذي حافظ على تمركز فريقه بشكل إيجابي قليلا".

وأتم "يونايتد حاول وحاول وكانت لديه الفرص لكن وست بروميتش كانت لديه فرصه أيضا، أعتقد أنه كانت هناك فرصا جيدة في المباراة للفريقين".

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ24 مع وست بروميتش ألبيون يوم الأحد.