هارجريفز: وست بروميتش استحق نقطة على الأقل ضد مانشستر يونايتد

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 13:46

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - إيفرتون

قال أوين هارجريفز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق إن فريقه كانت لديه فرصه ضد وست بروميتش ألبيون، لكن الأخير أيضا كان يستحق الخروج بنطقة على الأقل من المباراة. وذلك في تصريحاته لبرنامج التوقعات الذي تقدمه رابطة الدوري الإنجليزي.

وصرح هارجريفز قائلا: "نتيجة المباراة كانت محبطة للغاية لمانشستر يونايتد، لأنني أعتقد أن وست برومييتش استحق على الأقل نقطة من تلك المباراة".

وواصل "تعتقد أن مانشستر يونايتد واجه فريقا في مركز يسمح له بالسيطرة على اللقاء وتقديم أداء قوي للفوز، لكن ذلك لم يحدث".

أخبار متعلقة
إلى ربع النهائي بصعوبة.. تسديدة مكتوميناي تسقط وست هام وتنصر مانشستر يونايتد مانشستر بلا دفاع.. إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا أمام يونايتد في الـ+90 أول صفقات الأزرق والأصفر.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل ماركوس روخو

وأكمل "الثناء لسام ألاردايس الذي حافظ على تمركز فريقه بشكل إيجابي قليلا".

وأتم "يونايتد حاول وحاول وكانت لديه الفرص لكن وست بروميتش كانت لديه فرصه أيضا، أعتقد أنه كانت هناك فرصا جيدة في المباراة للفريقين".

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ24 مع وست بروميتش ألبيون يوم الأحد.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريال مدريد يوضح إصابة كارباخال 5 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الكأس - المصري يواجه المنصورة 10 دقيقة | مصر
وعد من أبو جريشة لـ شيلونجو حال استمراره في تسجيل الأهداف 16 دقيقة | مصر
ذا صن: سرقة 2 مليون إسترليني من منزل أنشيلوتي 17 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: قد تصنع الكثير من الفرص وتخسر.. هذا لا يحدث في التنس والسلة والجولف 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: تأمين للمستقبل مهما كانت النتائج؟ عقد مورينيو مع توتنام بلا شرط جزائي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هارجريفز: وست بروميتش استحق نقطة على الأقل ضد مانشستر يونايتد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باريس سان جيرمان دون نيمار ودي ماريا ضد برشلونة.. وعودة فيراتي 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه
قد ينال إعجابك