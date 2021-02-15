فيصل عجب: مواجهة الأهلي ستكون صعبة على المريخ بسبب الفروق الكبيرة

قال فيصل عجب نجم الكرة السودانية والمريخ السابق إن مواجهة الأهلي ستكون صعبة على فريقه، بسبب الفروق الكبيرة، مشيرا إلى أنه في النهاية المريخ بمن حضر. وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح فيصل عجب قائلا: "المباراة ستكون صعبة جدا علينا بسبب الفروق الكبيرة، والمريخ ليس جاهزا بشكل كامل لمواجهة الأهلي".

وتابع "الأهلي يلعب بشكل جماعي ومنظم للغاية ولديه روح عالية دائما".

وأتم "المريخ يمر بصعوبات، لكنه المريخ بمن حضر، الموجودون يرتدون قميص المريخ في النهاية، لا يعتمد على لاعب بعينه، أثق أنهم سيشرفون الفريق في المباراة".

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للفريقين يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد حصد برونزية مونديال الأندية بعد الفوز بركلات الترجيح على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث.