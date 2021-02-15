سولشاير: لا نستحق الحصول على 3 نقاط أمام وست بروميتش

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه لم يفعل ما يستحق ليحصد 3 نقاط أمام وست بروميتش ألبيون الذي يصارع على النجاة من الهبوط.

وتعادل مانشستر يونايتد مع وست بروميتش بهدف لمثله في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أداء مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش لا يستحق حصد 3 نقاط. لم نفعل ما يكفي للفوز بالمباراة".

وأضاف "اقتناص 3 نقاط في الدوري الإنجليزي يتطلب دائمًا الكثير من الأشياء، الجودة والإيقاع والروح القتالية".

وواصل "لا يهم في الدوري الإنجليزي إذا كنت تواجه الفريق صاحب المركز الخامس أو الفريق صاحب المركز الـ18 عليك أن تظهر قدراتك في اللحظات الكبيرة".

وشدد المدرب النرويجي "لقد افتقرنا إلى الحسم أمام المرمى".

وأتم سولشاير "بشكل عام، نشعر بخيبة أمل بسبب حصد نقطة واحدة فقط أمام وست بروميتش".

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في المواجهة الماضية ضد إيفرتون.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

فيما رفع وست بروميتش رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير.