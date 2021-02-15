أثليتك: ناجلزمان قد يخلف مورينيو إذا استمرت نتائج توتنام السلبية

دخل الألماني يوليان ناجلزمان المدير الفني لـ لايبزج في دائرة اهتمام إدارة توتنام.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فإن توتنام يرى في ناجلزمان المدير الفني المناسب للفريق خلفا لجوزيه مورينيو، إذا استمرت نتائج الفريق السلبية مع المدرب البرتغالي.

ولم يفز توتنام إلا في مباراة واحدة فقط خلال أخر 5 لقاءات.

وأوضح تقرير "ذا أثليتك" أن منصب مورينيو لا يتعرض لأي تهديدات، خصوصا وأن دانييال ليفي الرئيسي التنفيذي للنادي يثق في المدرب البرتغالي ولا يمانع منحه المزيد من الوقت لتعديل الأوضاع.

لكن إذا استمرت النتائج السلبية فإن توتنام قد يتجه لناجلزمان ليخلف مورينيو.

وتراجع ترتيب توتنام للمركز التاسع في الدوري الإنجليزي، إذ جمع 36 نقطة فقط بعد 23 مباراة.

وينتهي عقد ناجلزمان (33 عاما) مع لايبزج عام 2023.

وتولى مورينيو تدريب توتنام في نوفمبر 2019، وينتهي عقده بنهاية موسم 2022-2023 مع الفريق.

وفاز مورينيو في 38 مباراة وخسر 20 وتعادل 15 مع الفريق.

ويلعب توتنام نهائي كأس الرابطة الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم 25 إبريل المقبل.