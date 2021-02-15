توخيل: لا أعلم متى تنتهي عقود لاعبي تشيلسي.. وأبراهام لاعب رائع

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 12:21

كتب : FilGoal

تامي أبراهام يحتفل بهدفه مع وست هام أمام تشيلسي

أشاد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بتامي أبراهام مهاجم الفريق مشيرا إلى أنه لا يعلم متى تنتهي عقود لاعبي الزُرق.

وسجل أبراهام هدف انتصار تشيلسي ضد بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة الماضية ليتأهل الفريق لدور ربع النهائي.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: لا أعلم متى ستنتهي عقود لاعبي الفريق لأني لا أرغب في أن أضع ذلك في الحسبان أثناء اختيار من سيلعب ومن لن يلعب".

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وأضاف مُشيدا بأداء تامي أبراهام "كان يستحق أن يشارك ضد بارنسلي، لقد حظى بمباراة صعبة ضد بيرنلي وتم تبديله ولم يشارك ضد توتنام وشيفيلد يونايتد".

وتابع "يستحق المشاركة لأنه لاعب إيجابي ومُبشر وطَموح. لطالما أُعجبت بما كان يقدمه خلال خروجه لإعارات".

وأُعير أبراهام لـ سوانزي سيتي وأستون فيلا قبل عودته لتشيلسي.

وواصل "يسجل دائما ويكون متواجد دائما ولديه روح كبيرة لتحقيق أشياء مع تشيلسي".

وأشاد بمستواه ضد بارنسلي "لم يسجل هدفا حاسما فقط لكنه كان رائعا على المستوى الدفاعي تحديدا في الكرات الثابتة".

وأنقذ أبراهام هدفا محققا لبارنسلي بعدما أبعد الكرة من على خط مرمى تشيلسي.

واستمر "إنها بداية جيدة له لكي يُثبت مدى أهميته بالنسبة لنا".

وعن المهاجم الأفضل في الدوري الإنجليزي، قال: "لا يوجد لاعب متكامل. هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخطورة والعديد من اللاعبين الأقوياء، كما أننا نمتلك بعضا منهم في تشكيل فريقنا".

وأتم "هل النظر لقوائم الفرق الأخرى يجعلنا نعتقد أن الأمور هناك أفضل؟ بالطبع لا لأن الفريق يمتلك الآن مهاجمين لديهم القدرة على التسجيل".

وتولى توخيل تدريب تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد.

وفاز توخيل بـ4 مباريات وتعادل في واحدة حتى الآن مع تشيلسي.

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