المريخ السوداني: نهنئ الأهلي وكل العرب على برونزية المونديال.. ونريد التأهل سويا

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 12:16

كتب : محرر في الجول

مولودية الجزائر - المريخ السوداني

وجه عمر محمد عبد الله نائب رئيس بعثة المريخ السوداني في مصر التهنئة للأهلي على الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا غدا الثلاثاء.

وقال عمر محمد عبد الله عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نشكر إدارة الأهلي على الاستقبال الطيب وتسيير كل الصعاب".

وتابع "لابد أن نهنئ الشعب المصري والأهلي والشعوب العربية على برونزية العالم، والمباراة الاولى في المجموعة بين أشقاء ونريد تقديم مباراة تليق بالناديين".

أخبار متعلقة
طبيب الأهلي: إصابة معلول ضد بايرن منعته من استكمال المباراة.. وهذا موعد عودة محمد محمود هاني سعيد: غياب الروح عن اللاعبين سبب تراجع النتائج في الفترة الماضية الهلال يقيل لوتشيسكو ويعوضه بصاحب إنجاز البرازيل التاريخي مدرب كوكاكولا لـ في الجول: لم نلعب للتمثيل المشرف ضد الإنتاج.. وهذا سر الانتصار

ثم أضاف "نأمل تقديم مباراة تليق بالفريقين، ونتأهل نحن والأهلي لربع النهائي".

وواصل "ستكون مباراة صعبة ولكن نحن أبطال السودان في أخر 3 مواسم ووصلنا نصف نهائي البطولة العربية الموسم الماضي كما نتصدر الدوري السوداني حاليا".

واتفق زكي الدين المنسق الإعلامي للمريخ السوداني مع تصريحات نائب رئيس البعثة.

وصرح "مجموعة ليست سهلة، وضربة البداية مهمة جدا".

واستدرك "اللاعبون في وضع جيد قبل المباراة وفي حالة نفسية جيدة".

وأتم "يجمعنا اللقاء بنادي كبير بطل إفريقيا وثالث العالم، وندرك قيمة المنافس جيدا ومؤهلون لهذه المباراة".

الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب المريخ: مستوى الأهلي في المونديال لا يناسب تاريخه.. وتجربة الإسماعيلي أضرتني 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج لاستفاقة فنية أمام الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
الفوز الرابع على التوالي.. تشيلسي يهزم نيوكاسل بثنائية 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
جمال عبد الحميد: سعيد بالعوة للعمل مرة أخرى في الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
المصري: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن تحمل تكاليف المسحات 4 ساعة | الدوري المصري
من شمس قطر إلى صقيع ميونيخ.. بايرن يعود إلى الواقع وينجو من الهزيمة أمام بيلفيد 4 ساعة | الدوري الألماني
المقاصة: الاتفاق كان تحمل اتحاد الكرة 33 مسحة لكل مباراة ونرفض الخطاب.. وتكاتف من الأندية 4 ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول 5 – لويس إدوارد يتحدث العربية ويكشف عن أغنيته المصرية المفضلة 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك