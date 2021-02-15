المريخ السوداني: نهنئ الأهلي وكل العرب على برونزية المونديال.. ونريد التأهل سويا

وجه عمر محمد عبد الله نائب رئيس بعثة المريخ السوداني في مصر التهنئة للأهلي على الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا غدا الثلاثاء.

وقال عمر محمد عبد الله عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نشكر إدارة الأهلي على الاستقبال الطيب وتسيير كل الصعاب".

وتابع "لابد أن نهنئ الشعب المصري والأهلي والشعوب العربية على برونزية العالم، والمباراة الاولى في المجموعة بين أشقاء ونريد تقديم مباراة تليق بالناديين".

ثم أضاف "نأمل تقديم مباراة تليق بالفريقين، ونتأهل نحن والأهلي لربع النهائي".

وواصل "ستكون مباراة صعبة ولكن نحن أبطال السودان في أخر 3 مواسم ووصلنا نصف نهائي البطولة العربية الموسم الماضي كما نتصدر الدوري السوداني حاليا".

واتفق زكي الدين المنسق الإعلامي للمريخ السوداني مع تصريحات نائب رئيس البعثة.

وصرح "مجموعة ليست سهلة، وضربة البداية مهمة جدا".

واستدرك "اللاعبون في وضع جيد قبل المباراة وفي حالة نفسية جيدة".

وأتم "يجمعنا اللقاء بنادي كبير بطل إفريقيا وثالث العالم، وندرك قيمة المنافس جيدا ومؤهلون لهذه المباراة".