طارق يحيى: لا مشاكل مع جمال عبد الحميد.. وأسامة فيصل وعبد المجيد بحاجة لفرصة مع الفريق الأول

قال طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك إنه لا توجد أي مشاكل بينه وبين جمال عبد الحميد، مشيرا إلى أن فريقه بحاجة لمنح أسامة فيصل وحسام عبد المجيد فرصة مع الفريق الأول. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وتحدث طارق يحيى قائلا: "الزمالك ناد كبير ويحتاج لمجهودنا جميعا ونرحب بوجود جمال عبد الحميد، سيكون مشرفا على القطاع، لدينا 3 قطاعات، ويساع من الحبايب 1000".

وواصل "البعض حاول الاصطياد في الماء العكر، لا توجد أي مشكلة مع جمال عبد الحميد، تحدثنا أمس وسنجتمع اليوم وننسق العمل سويا، الأمر سهل وبسيط".

وتطرق مدرب الزمالك السابق للحديث حول قدرات قطاع الناشئين في النادي قائلا: "لدينا 7 لاعبين من قطاع الناشئين في الفريق الأول وتم قيدهم إفريقيا، القطاع قام بطفرة كبيرة جدا في الفترة الماضية وهناك 5 لاعبين خرجوا كإعارة لنادي زد وذلك أمر جيد جدا".

وأردف "لدينا فريقان 2007 و2009 قرود كرة قدم، مبشرون للغاية".

وتابع "حينما يتم تصعيد 6-7 لاعبين ويثبتوا وجودهم مع الفريق الأول لا أعتقد أنها حصلت تاريخيا مع أي ناد، أن يصدر هذا الكم في أقل من موسم، منهم 3-4 أساسيين وهناك لاعبين تألقوا مثل أسامة فيصل الذي سجل في الدوري".

واسترسل "هناك خالد مصطفى معار لمصر للمقاصة مدافع جيد وسيثبت وجوده في الفترة المقبلة".

وتحدث حول تعادل فريقه في أولى مبارياته بدوري أبطال إفريقيا قائلا: "مباريات مولودية الجزائر وأسوان والمحلة، ليست طبيعية في ظل التشكيل الموجود من اللاعبين، حينما يركز اللاعبون يتخطون صعابا أكثر من تلك مع احترامي لكل تلك الفرق، لكن تواجه حالة من عدم التوفيق".

وأضاف "القدرات الموجودة في نادي الزمالك خلقت فرصا لكن لم يكن هناك توفيق، نرى نجوما عالميين يهدرون الفرص بغرابة".

وأكمل "هذا الأمر وارد في كرة القدم في بعض الأحيان، فريق يستحوذ بنسبة 60-70% استحواذ لكن لا تترجمه، قد يكون عدم التركيز أو نقص شديد في مكان ما يؤثر على الأداء وفاعليته".

وواصل "هذا الفريق كان أفضل فريق في مصر منذ أشهر بسيطة".

واستكمل "الفريق بحاجة للاعب من قطاع الناشئين كارتكاز ومدافع وأيضا منح الفرصة لأسامة فيصل بشكل تدريجي، لأنه واعد وقد يكون مثل مصطفى محمد لأن تلك قدراته لابد أن نمنحه الفرصة. بدلا من دفع 30-20 مليون لضم لاعب".

وتابع "حسام عبد المجيد مثل إبراهيم يوسف بالضبط، لو حصل على فرصته سيكون جيدا جدا، لديه هدوء وثقة كبيرة".

وأتم لو حصلوا على الفرصة تدريجيا سيكون أمرا جيدا، نحن بحاجة أيضا إلى ارتكاز دفاعي بجانب ساسي وطارق حامد تحسبا لأي ظروف، إمام عاشور يؤدي بشكل جيد، لكن لابد من ضم لاعب في هذا المركز".