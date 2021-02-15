قائد يونايتد يدافع عن ليندلوف

دافع هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد عن زميله في قلب الدفاع فيكتور ليندلوف بعد الانتقادات التي وجهت له حول هدف وست بروميتش ألبيون في مباراة الفريقين.

مباي دياني لاعب جالاتا سراي المعار سجل أول أهداف اللقاء لوست بروم في أول دقيقتين، قبل أن يعدل يونايتد النتيجة بهدف برونو فيرنانديز، وتنتهي مباراة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1.

قال ماجواير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "النتيجة محبطة.. نحن نعلم أن الهدف الأول مهم لأي فريق، لكنه خطأ على المهاجم".

وأضاف "لقد سئمت من سماع جملة (يمكن لفيكتور القيام بعمل أفضل) بالطبع يمكنه القيام بعمل أفضل، وأنا أعلم أنه يستطيع ذلك".

وأردف "تداخل مهاجم وست بروميتش مع ليندلوف ثم وضع ذراعيه حوله، الكرة كانت خطأ لصالح فيكتور".

وتابع "أعلم أن ليندلوف مصاب بخيبة أمل، وأنا متأكد من أنه ربما يتعرض للنقد، فهو يعلم أنه يستطيع القيام بعمل أفضل. لكن الكرة كانت خطأ لصالحه، لذا لا ينبغي أن نتحدث عن هذا".

واستفسر ماجواير "متى سيتم احتساب هذه القرارات؟ تتوقع القرارات العادلة دائما كمدافع أو كحارس مرمى".

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في المواجهة الماضية ضد إيفرتون.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

فيما رفع وست بروميتش رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير.