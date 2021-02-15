الزمالك يتفق مع جمال عبد الحميد للإشراف على قطاعات الناشئين

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 00:27

كتب : أحمد شوقي صلاح

جمال عبد الحميد - أسطورة الزمالك

اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع نجم الفريق السابق، جمال عبد الحميد، للإشراف على قطاعات الناشئين.

وعلم FilGoal.com أن عبد الحميد سيعمل متطوعا في هذا المنصب.

وعقد مسؤولو اللجنة المديرة للنادي جلسة مع عبد الحميد خلال الساعات الماضية، للاتفاق معه على تولي الإشراف على قطاع الناشئين.

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ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن القرار بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يتواجد مع عبد الحميد، كل من جمال عبد الله وتامر عبد الحميد لمعاونته على الإشراف على القطاع.

الزمالك جمال عبد الحميد
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