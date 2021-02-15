أشرف صبحي: تواصلنا مع وزارة التضامن لرفع التجميد عن حسابات الزمالك

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 00:13

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن انفراجة في أزمةة الحجز على حسابات نادي الزمالك.

وقال صبحي عبر إم بي سي مصر: "الوزارة داعمة للكيانات الكبيرة والأندية الشعبية، وفي أي مشكلة سنكون موجودين".

وأضاف: "تدخلنا بالفعل منذ فترة وحدث تواصل مع المجلس وأطلعنا على المشكلة، كما كان هناك أكثر من أمر تدخلنا فيه سابقا وحللناه سريعا دون أن نفصح عن ذلك".

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وكشف: "تواصلنا مع وزير التضامن الاجتماعي في هذا الموضوع وقد بات محلولا الآن ومنتهيا، لا مشاكل على الإطلاق وقد طمأنت مجلس الزمالك بذلك".

وسُئل صبحي عما إذا كانت الوزارة على علم بحجم المخالفات المالية في الزمالك، فأجاب: "الوزارة قامت بدورها الرقابي وتم تحويل كافة المستندات إلى الجهة المنوط إليها، ودورنا توقف عند ذلك الحد".

وتابع: "لا نستطيع أن نقول كوزارة شباب ورياضة ما حجم المخالفات، لأن ذلك اختصاص جهة أخرى بالفعل، لسنا أداة للحكم".

وواصل: "الجهة الأخرى تدقق في كل شيء والقرارات الصادرة عنها ذات شأن، ومن حق المجلس الطعن".

كما علّق على استضافة مصر لمباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا: "يجب أن تُظهر مصر تطورها ونستغل فرص الأزمات التي يمر بها العالم وأن نكون عامل جذب".

وأتم: "لن يتم شيء إلا بإجراءات وافية وخطوات مع وزارة الصحة، هذا في الحسبان ونتواصل مع اتحاد الكرة بهذا الشأن".

الزمالك
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