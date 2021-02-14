فولام يحقق فوزا تاريخيا صادما على إيفرتون

الأحد، 14 فبراير 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

إيفرتون - فولام

حقق فولام مفاجأة مدوية، وتغلب على مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في ملعب جوديسون بارك، بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل النيجيري جوش ماجا هدفي فولام في الشوط الثاني.

ليرفع فولام رصيده إلى 18 نقطة في المركز 18 ويواصل الحفاظ على حظوظه في البقاء بالدوري الإنجليزي.

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فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع.

كتيبة كارلو أنشيلوتي القادمة من فوز ملحمي على توتنام بخمسة أهداف مقابل أربعة في كأس الاتحاد، تلقت طعنة قوية بسقوطها أمام فولام.

فالفريق المنتمي إلى مدينة ليفربول كان يمتلك قبل اللقاء 3 مباريات ناقصة، لو فاز بها فحسابيا سيتساوى في النقاط مع مانشستر يونايتد وليستر سيتي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

لكن بعد السقوط المفاجئ أمام فولام، عاد إيفرتون إلى أرض الواقع، وقدّم هدية لـ تشيلسي ووست هام يونايتد المحتفظين هذه الليلة بالمركزين الخامس والسادس.

ويعد الفوز تاريخيا لـ فولام، إذ يقهر إيفرتون على ملعبه لأول مرة على الإطلاق في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي بمختلف أقسامه ونسخه.

فولام احتاج إلى 28 محاولة للتغلب على إيفرتون في جوديسون بارك أخيرا، خصوصا أنه خرج من 22 هزيمة متتالية في زياراته إلى التوفيز.

وسجّل هدفي المباراة ماجا المعار من بوردو في انتقالات يناير، والذي بدأ أساسيا للمرة الأولى مع فولام.

ويعد ماجا خامس نيجيري يسجل في ظهوره الأول كأساسي بالدوري الإنجليزي بعد إيفان إكوكو، وجون أوتاكا، وبيتر أوديموينجي، وأليكس إيوبي.

إيفرتون فولام في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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