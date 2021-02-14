هاني سعيد: غياب الروح عن اللاعبين سبب تراجع النتائج في الفترة الماضية

أرجع هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز تذبذب نتائج فريقه في الفترة الماضية إلى غياب الروح عن اللاعبين.

وفاز بيراميدز على رايسنج الإيفواري بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هاني سعيد عبر قناة صدى البلد: "الفوز بثنائية خارج ملعبنا يجعلنا أكثر راحة في لقاء العودة ويجعلنا أيضا نفكر في دور المجموعات من الآن".

وأضاف "تعجبنا من طريقة تعامل فريق راسينج الإيفواري وإصراره على عدم إذاعة المباراة بيننا وكنا نخشى أن يكون ذلك تمهيدا لحدوث أي شيء يخص التحكيم".

وأكمل "غياب الروح عن اللاعبين في الفترة الماضية أثرت على نتائج بيراميدز ولكن بعد عودة الروح تحسنت النتائج وأيضا مستوى الفريق".

وعن موعد عودة عبد الله السعيد قائد الفريق قال: "السعيد سيكون جاهزا للمشاركة بنهاية شهر فبراير الجاري".

وأشار "لا نتعامل مع أي ضغوط بسبب رمضان، لأن بالنسبة لنا وبالنسبة له هذا الأمر انتهى".

وأتم تصريحاته "لا نتعامل مع المدرب بالقطعة. اخترنا أروابارينا لأنه مدرب كبير ولديه سيرة ذاتية محترمة ولا تفكير في رحيله".