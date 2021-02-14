الزمالك: نسافر للسنغال بطائرة خاصة.. لدينا أفضل لاعبين في مصر والعلاقة بينهم جيدة

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك، أن الفريق يسافر إلى السنغال لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بطائرة خاصة.

وقال قاسم لأون تايم سبورتس: "الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء خاصة من ناحية إنهاء الهجمات".

وأضاف "المباريات المقبلة لنا في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا هامة جدا بعد التعادل مع المولودية، ومباراة تونجيث المقبلة صعبة والفريق ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض".

وأكمل "شكرا للجنة المديرة للنادي على جهودها في تأجيل مواجهة حرس الحدود، وتوفير طائرة خاصة للسفر إلى السنغال".

وشدد "لدينا أفضل لاعبين في مصر، ينقصنا التوفيق لتكليل جهد اللاعبين في الملعب. ليس شرطا أن تكون العقوبات معلنة لوسائل الإعلام، وكلنا نسعى لتحويل السلبيات إلى إيجابيات. والعلاقة بين كل اللاعبين جيدة والنتائج الجيدة تتسبب في حالة إيجابية داخل الفريق".

وأكد "دور شيكابالا داخل الفريق هام جدا، دوره قيادي داخل وخارج الملعب واللاعبون يحبونه كثيرا".

وأتم "جمال عبد الحميد سيكون معنا في جهاز الكرة في الزمالك؟ لا معلومة لدي".

ويواجه الزمالك تونجيث السنغالي يوم 23 فبراير، بعد تعادله 0-0 في الجولة الأولى ضد مولودية الجزائر في القاهرة، بينما فاز الترجي على تونجيث 2-1 في رادس.