مدرب المريخ: لن ندافع ضد الأهلي.. نعرف كل شيء عن الفريق

الأحد، 14 فبراير 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

المريخ - اتحاد العاصمة

أكد نصر الدين نابي المدير الفني للمريخ السوداني أن فريقه لن يلعب ضد الأهلي بشكل دفاعي مشيرا إلى معرفة كل التفاصيل عن القلعة الحمراء.

ويلعب الأهلي ضد المريخ، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال نابي في تصريحات نقلها موقع "كفرووتر" السوداني: "لن نلعب من أجل الخسارة بأقل نتيجة كما يعتقد البعض".

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وأضاف "المريخ سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مباراة جيدة".

واستمر "الأهلي فريق لديه تاريخ كبير وفريق المريخ يحترمه للغاية".

وشدد "لا يمكن أن نعتمد على الدفاع فقط ضد الأهلي بل سنلعب لتحقيق ما نرغب به".

وأردف "نعرف كل صغيرة وكبيرة عن الأهلي فهو بمثابة الكتاب المفتوح بالنسبة لنا".

وأتم "تابعنا مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ودرسنا كل التفاصيل".

وكان الأهلي قد حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعدما فاز على بالميراس بركلات الترجيح.

الأهلي المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا
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