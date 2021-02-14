أروابارينا: فوزنا على راسينج = عودة الثقة للاعبي بيراميدز

الأحد، 14 فبراير 2021 - 21:25

كتب : FilGoal

راسينج كلوب - بيراميدز (من حساب بيراميدز على تويتر)

شدد رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، أن الفوز 2-0 على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري، في ذهاب دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، يمثل عودة للثقة للاعبي الفريق.

وقال أروابارينا عقب المباراة في تصريحات صحفية: "قدمنا أداء جيدا رغم صعوبة أرضية الملعب، سيطرنا في أوقات كثيرة".

وأردف "فزنا في 90 دقيقة، أمامنا مباراة أخرى لضمان التأهل".

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وأوضح "أهنئ اللاعبين على الأداء وإنهم أخذوا المباراة بجدية، مازال أمامنا تحسينات كثيرة".

وعن صاحب هدفي الفريق إسلام عيسى قال: "الفوز يحسب لكل اللعبين. عيسى لاعب كبير وقدم مباراة جيدة، ولكن أهم ما في الأمر هو أن نعود لمستوانا الحقيقي ".

وضع بيراميدز قدما في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري 2-0، في كوت ديفوار، في ذهاب دور الـ 32 مكرر للبطولة.

إسلام عيسى كان بطل بيراميدز في هذه المباراة، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 19 و82 من عمر المباراة.

وبالتالي، أصبح بيراميدز على مقربة من التأهل لدور المجموعات للبطولة، التي حل لها وصيفا العام الماضي، قبل مباراة الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

بيراميدز راسينج كلوب في الكونفدرالية
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