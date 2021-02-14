هاني سعيد: بيراميدز حقق انتصارا هاما.. وقلت للاعبين ألا يندفعوا لهذا السبب

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن فريقه حقق انتصارا هاما على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في ذهاب دور الـ32 المكرر لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وانتصر بيراميدز بهدفين دون مقابل على راسينج كلوب أبيدجان، سجلهما إسلام عيسى.

وقال هاني سعيد في تصريحات صحفية بعد المباراة: "حققنا انتصارا هاما خارج ملعبنا بهدفين، وهذا يساعدنا قبل مباراة العودة التي ستُلعب بعد أسبوع".

وأضاف "لا يوجد شيء ثابت في كرة القدم. المباراة المقبلة ستكون صعبة للغاية لأن راسينج كلوب سيأتي للقاهرة ويهاجم بكل خطوطه لكي يعوض النتيجة".

وتابع "مثل هذه الفرق حين تأتي للقاهرة تلعب بشكل أفضل من الذي تقدمه داخل أرضها بسبب جودة الملاعب وطبيعة المناخ في مصر".

واستمر"اللعب في الدول الإفريقية له طبيعة خاصة تجعل جميع المباريات صعبة".

وشدد "هذه النتيجة تساعدنا على التأهل لدور المجموعات".

وأوضح "في الموسم الماضي خسرنا المباراة النهائية، ونرغب في أن نلعب المباراة النهائية مرة أخرى هذا الموسم".

وكشف "تحدث مع اللاعبين وأخبرتهم بألا يندفعوا في بداية اللقاء حتى لا ينتهي مخزونهم البدني خلال أول 30 دقيقة".

وأردف "من الصعب لعب هذه المباريات بنفس الرتم طوال دقائق المباراة".

وواصل "الاستعداد لمباراة العودة سيكون بكل جدية. الآن أنهينا الشوط الأول والاستعداد للشوط الثاني يبدأ من الآن".

وأتم "مباراة العودة لن تكون سهلة وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا حتى نحقق نتيجة إيجابية".

وأصبح بيراميدز على مقربة من التأهل لدور المجموعات للبطولة، التي حل لها وصيفا العام الماضي، قبل مباراة الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

وبهذه النتيجة، حقق بيراميدز رقما تاريخيا، لم يحققه أي فريق مصري.

عبر تاريخ الكرة المصرية، لم يحقق أي ناد 9 انتصارات من أصل أول 10 مباريات له خارج الديار.

خسارة بيراميدز الوحيدة كانت ضد زاناكو في النسخة الماضية من نفس البطولة، قبل أن يخسر النهائي ضد نهضة بركان في مباراة اعتبرت على أرض محايدة رغم إقامتها في المغرب.

أفضل انطلاقات مصرية في هذا الصدد كانت للإسماعيلي الذي فاز 3 مرات وتعادل 4 مرات في أول 10 مباريات خارج الديار، ثم أتى المقاولون ليكسر الرقم بهزيمتين فقط وثلاث تعادلات و5 انتصارات خارج الديار في مباراته العشر الأولى.