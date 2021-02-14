إسلام عيسى: بيراميدز لم يضمن الصعود بعد.. واعتدنا على اللعب في هذه الأجواء

يرى إسلام عيسى أن بيراميدز لم يضمن صعوده لدور الـ16 للكونفدرالية الإفريقية بعد، مشيرا إلى صعوبة المناخ في كوت ديفوار.

وسجل عيسى هدفي بيراميدز في شباك راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري، في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية.

وقال إسلام عيسى في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أول هدفين لي مع الفريق هذا الموسم وأرجو أن أواصل الاستمرار في تسجيل الأهداف".

وأضاف "أشكر زملائي على الأداء والروح خلال المباراة. هدفنا كان الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية وهذا ما حدث".

وتابع "كنت موفقا، أقدم كل ما لدي وأعلم إن مجهودي لن يضيع وهذا خير تعويض لي على الفرص المهدرة خلال المباريات الماضية".

وعن اللعب على ملعب إبيمبي، قال: "المناخ كان صعبا وأرضية الملعب سيئة لكن هذا لا يهم، تعاهدنا على الانتصار في أي ظروف ونحن اعتدنا على اللعب في هذه الأجواء".

وحول ضمان التأهل للدور التالي، قال: "لم نضمن التأهل بعد. في الموسم الماضي خلال انتصرنا ذهابا بثلاثة أهداف دون مقابل وخسرنا في العودة بهدف، لذلك لا يوجد أي شيء مضمون".

وأتم "علينا أن نفوز في مباراة العودة لكي نضمن التأهل".

وأصبح بيراميدز على مقربة من التأهل لدور المجموعات للبطولة، التي حل لها وصيفا العام الماضي، قبل مباراة الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

وبهذه النتيجة، حقق بيراميدز رقما تاريخيا، لم يحققه أي فريق مصري.

عبر تاريخ الكرة المصرية، لم يحقق أي ناد 9 انتصارات من أصل أول 10 مباريات له خارج الديار.

خسارة بيراميدز الوحيدة كانت ضد زاناكو في النسخة الماضية من نفس البطولة، قبل أن يخسر النهائي ضد نهضة بركان في مباراة اعتبرت على أرض محايدة رغم إقامتها في المغرب.

أفضل انطلاقات مصرية في هذا الصدد كانت للإسماعيلي الذي فاز 3 مرات وتعادل 4 مرات في أول 10 مباريات خارج الديار، ثم أتى المقاولون ليكسر الرقم بهزيمتين فقط وثلاث تعادلات و5 انتصارات خارج الديار في مباراته العشر الأولى.