بمشاركة النني.. أوباميانج يُهدي أرسنال هدية عيد الحب ويقوده للفوز على ليدز يونايتد

فاز أرسنال على ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإنجليزي.

وارتدى بيير إيميريك أوباميانج ثوب البطل وسجل 3 أهداف في المباراة ليقود أرسنال لتحقيق الانتصار.

افتتح أوباميانج الأهداف في الدقيقة 14 وأضاف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف هيكتور بيليرين الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني اختتم أوباميانج أهدافه في الدقيقة 47.

فيما سجل هدفي ليدز يونايتد كل من باسكال ستريوجيك وهيلدر كوستا في الدقائق 59 و69.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 34 ليقفز فوق ليدز يونايتد ويحتل المركز العاشر.

بينما هبط ليدز يونايتد للمركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة.

التشكيل

دفع ميكيل أرتيتا لأول مرة بمارتن أوديجارد الوافد الجديد من ريال مدريد على سبيل الإعارة في التشكيل الأساسي، فيما جلس محمد النني على دكة البدلاء.

أما مارسيلو بيلسا فاعتمد على باتريك بامفورد في خط الهجوم.

النني على مقاعد البدلاء❌ 📋ومارتن أوديجارد أساسي للمرة الأولى بقميص أرسنال في البريميرليج. 📋وباتريك بامفورد يقود هجوم ليدز يونايتد.⚽🔥#في_إنجلترا pic.twitter.com/5FbINF5Fac — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 14, 2021

200 هدفا

أهداف أوباميانج جعلته يصل للهدف رقم 200 في الدوريات الخمسة الكبرى في مسيرته الكروية.

فيما أصبح أوباميانج ثالث لاعب يُسجل ثلاثية يوم 14 فبراير (يوم عيد الحب) بعد مات لو تيسير ضد ليفربول عام 1994 ومايكل أوين ضد شيفيلد وينزداي عام 1998.

وأيضا أصبح أوباميانج ثالث لاعب يسجل ثلاثية في الدوريات الخمس الكبرى منذ موسم 2009-2010، لينضم للقائمة التي تضم سالمون كالو وألكسيس سانشيز.

أما ليدز يونايتد فخسر مباراته رقم 17 من أخر 24 زيارة له للعاصمة الإنجليزية، لندن.

وفاز ليدز في لقاء واحد فقط في أخر 24 مباراة له في لندن، وخسر 17 وتعادل 6 مرات.

وصف المباراة

فاعلية أوباميانج

بدأت المباراة بقوة من لاعبي الفريقين وسط انحصار اللعب في وسط الملعب.

وأثناء بناء لاعبو ليدز يونايتد لهجمة في وسط ملعبهم؛ ضغط لاعبو أرسنال واستعادوا الكرة، ليمرر جرانيت تشاكا الكرة لأوباميانج الذي تسلم الكرة وراوغ من الجانب الأيسر وسدد بقوة في الزاوية الضيقة لحارس المرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبوكايو ساكا بعد عرقلة من ليام كوبر لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار.

لكن حكم اللقاء عاد واحتسب ركلة جزاء مجددا لأرسنال بعدما حصل ساكا على الكرة من أمام إيلان ميسلير، ليقوم حارس المرمى بعرقلته.

وحول أوباميانج الكرة بنجاح في الشباك ليسجل الهدف الثاني لأرسنال.

وواصل ساكا التألق بعدما اخترق من الجانب الأيمن ومرر كرة لأوباميانج الذي أرسل كرة عرضية لعبها بيليرين برأسه لتصل لسيبايوس، قبل أن يُعيدها الإسباني بتمريرة رائعة لمواطنه ليُسدد ويسجل الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني، سجل أوباميانج الهدف الثالث له والرابع لفريقه أثر كرة سددها إيميل سميث رو لتصل للهداف الجابوني الذي حولها برأسه في المرمى الخالي.

صحوة لم تكتمل

ومن ركلة ركنية نفذها رافينيا، تغلب باسكال ستريوجيك على جابريال وارتقى لها وحولها في شباك بيرند لينو معلنا عن الهدف الأول لليدز.

وبعدها توغل تايلور روبيرتس من الجانب الأيسر وأرسل عرضية أرضية حولها هيلدر كوستا في المرمى بنجاح.

لكن صحوة ليدز توقفت عند الهدف الثاني، بعدما استعاد لاعبو أرسنال تركيزهم وسيطروا على مجريات اللقاء مجددا.

وفي الدقيقة 78 دفع ميكيل أرتيتا بـ محمد النني بدلا من مارتن أوديجارد لإضافة المزيد من التأمين على وسط الملعب لتنتهي المباراة بفوز أرسنال.

ويلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة المقبلة بينما يواجهة ليدز فريق ولفرهامبتون.