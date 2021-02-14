مؤتمر زيدان: لا أفهم سبب الإصابات وأشعر بالقلق.. أنا آسف لـ كارباخال

عبّر زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن إحباطه الشديد لكثرة الإصابات التي ألمت بلاعبيه مؤخرا.

ريال مدريد فاز على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد في الجولة 23 من الدوري الإسباني، مباراة شهدت تجدد إصابة داني كارباخال.

وقال زيدان بعد المباراة: "لا أفهم ما يحدث، الإصابات كثيرة وهذا يقلقني، من المزعج خسارة لاعب، هذه انتكاسة، أشعر بالأسف لـ كارباخال، كان في حالة جيدة، إنه لاعب مهم لنا، لا أستطيع تفسير هذه الإصابات".

وأضاف: "جدول المباريات فوضوي بعض الشيء، لم نخض فترة إعداد لائقة ونتعرض الآن لكثير من الإصابات، لكن سننواصل العمل، لن أتدخل في هذه الأشياء".

وتابع: "أشعر بالأسف لكل اللاعبين المصابين، هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمدرب، آمل أن تكون إصابة كارباخال بسيطة، لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وأشار: "سنواصل عملنا، نعيش سلسلة جيدة من النتائج، سنؤمن بقدراتنا، ظهرنا بشكل جيد دفاعيًا".

وشدد: "التحسُن في أداء الفريق جليّ لأننا نثق فيما نفعله، أحيانا نواجه صعوبات لكننا نتخطاها لاحقا، هذه هي كرة القدم".

وأتم: "يسعدني أن ميندي قادر على المساهمة هجوميا، سجل هدفا رائعا في المباراة السابقة، واليوم سجل لكنهم ألغوه لأنه كان متسللا بقدمه، إنه لاعب مميز".















































واضطر كارباخال لمغادرة الملعب مصابا قبل انقضاء نصف ساعة، بعد تعافيه مؤخرا.

وسجّل كريم بنزيمة وتوني كروس هدفي ريال مدريد في شوط المباراة الأول.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بعدد كامل من المباريات، متفوقا مؤقتا على برشلونة الثالث صاحب الـ 46 نقطة بمباراة أقل.

كما يبتعد ريال مدريد عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ 54 نقطة الذي خاض مباراتين أقل من ريال مدريد.

في المقابل تجمّد رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز 12، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليحقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي بعد أن عاش سلسلة من النتائج الكارثية في الشهر الماضي.

كما رد ريال مدريد على خسارته ذهابا في أرض فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواصل عجز فالنسيا عن الانتصار في العاصمة، إذ لم يفز في 15 زيارة متتالية لملعب ريال مدريد.

فالنسيا خاض اللقاء دون مدربه خابي جراسيا الموقوف والذي شاهد اللقاء من المدرجات.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في أرض بلد الوليد يوم السبت، قبل أن يتحوّل لملاقاة أتالانتا في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 24 فبراير.