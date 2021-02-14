كروس: ما يتعرض له كارباخال مريع للغاية.. إنه قادم من 3 إصابات متتالية

الأحد، 14 فبراير 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد - فالنسيا

أبدى توني كروس لاعب ريال مدريد، قلقه من كثرة الإصابات التي طالت زملاءه مؤخرا.

ريال مدريد انتصر دون عناء على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وصرّح كروس بعد المباراة: "نحتاج إلى محاولة حصد النقاط الثلاث في كل مباراة، والباقي ليس في يدنا".

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وأضاف: "أحب تسجيل الأهداف، ولكن ذهني يفكر في القيام بمزيد من الأمور، التسجيل ليس سيئا بالطبع".

وتابع: "الإصابات تقلقنا لأننا نفتقد للاعبين مهمين، الوضع مريع لأن كارباخال قادمن من 3 إصابات متتالية".

وأكمل: "هذا ليس جيدا، ولكن اللاعبين المتاحين عليهم تقديم أقصى ما لديهم، علينا تقبُل الوضع، ليس هناك شيء آخر في يدنا".

وأتم: "لا نعرف إن كان الفوز في كل المباريات المتبقية سيكون كافيا أم لا، علينا التركيز على مبارياتنا فقط، لا يمكن التفريط في مزيد من النقاط إن أردنا الفوز بالدوري الإسباني".

واضطر كارباخال لمغادرة الملعب مصابا قبل انقضاء نصف ساعة، بعد تعافيه مؤخرا.

وسجّل كريم بنزيمة وتوني كروس هدفي ريال مدريد في شوط المباراة الأول.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بعدد كامل من المباريات، متفوقا مؤقتا على برشلونة الثالث صاحب الـ 46 نقطة بمباراة أقل.

كما يبتعد ريال مدريد عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ 54 نقطة الذي خاض مباراتين أقل من ريال مدريد.

في المقابل تجمّد رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز 12، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليحقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي بعد أن عاش سلسلة من النتائج الكارثية في الشهر الماضي.

كما رد ريال مدريد على خسارته ذهابا في أرض فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواصل عجز فالنسيا عن الانتصار في العاصمة، إذ لم يفز في 15 زيارة متتالية لملعب ريال مدريد.

فالنسيا خاض اللقاء دون مدربه خابي جراسيا الموقوف والذي شاهد اللقاء من المدرجات.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في أرض بلد الوليد يوم السبت، قبل أن يتحوّل لملاقاة أتالانتا في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 24 فبراير.

توني كروس ريال مدريد فالنسيا في إسبانيا الدوري الإسباني
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